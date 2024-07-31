巴黎首個居民合作社入厝 創新模式打擊缺房炒房

法國面臨社會住宅不足問題，巴黎第一個以居民合作社模式建成的社會住宅近日落成。居民自建公寓，享有60年使用權，住戶艾爾莎告訴中央社，房租低於市價，且居民彼此互助，生活從此改變。

巴黎20區一棟嶄新的大樓，居民4月中開始陸續進駐。外觀看來和鄰近樓房差不多，但走近一看，卻發現與一般居住大廈不一樣的小巧思。

公寓一樓大廳有腳踏車停車間、公寓打掃排班表、訊息單、捐物箱、公寓行事曆等，讓人立即感受到住戶彼此連結的親密感。

這棟8層樓高的大廈住著17戶人家，是巴黎首個以「居民合作社」（coopérative d'habitants）模式開發建造的公寓大樓。

如許多已開發國家，法國長期缺乏社會住宅。根據「居住社會聯盟」（USH）今年1月的報告，2023年共有260萬戶民眾正等待社會住宅，比前一年增加7.5%，而社會住宅建造則降到歷史新低。

2014年，法國通過旨在簡化與更新法規與住房市場的「獲取住房與創新都市化法」（Alur），為了鼓勵發展創新且透明的住宅取得方式，更開了法規大門，允許「參與式居住」（Habitat participatif）與「輕型可拆式住宅」（Habitat léger et démontable）。

2014年，巴黎市政府公開招標，希望以居民合作社方式在三塊土地上興建社會住宅。幾位原本就有此計畫的好友召集親友，共同成立Utop協會得標。

面對500多萬歐元（約新台幣1億7820萬元）的購地與興建費，Utop協會與社會住宅出租機構Coopimmo達成協議，後者出面購地整地，以60年為期低率借貸給Utop協會，並與Utop協會簽訂建築合約。

●互助合作社宅 人人都住得起

非政府組織「居住與人道」協會（Habitat etHumanisme）也加入合作，預先繳交3間公寓的60年使用費，保留給單親家庭等弱勢族群，也讓Utop協會有足夠的啟動資金。

建造之初，所有Utop協會參與者須投入近3000歐元的合作社社會分攤費，居民搬離時都可拿回這筆費用。

Utop協會只要承擔建造費用及繳付每月優惠貸款，大樓租戶每月租金也比該區平均租金低了許多。60年後，Coopimmo將是大樓擁有者，而房子會保持為社會住宅。

住戶艾爾莎（Elsa）告訴中央社，目的是打擊炒房，確保房價不會隨意飆升，且他們不想買房，而是尋找租房模式。

Utop協會裡的公寓都是保留給收入不超過特定門檻者，且租戶的房租計算方式會因收入區間而異。

租戶個人並不享有公寓的所有權，而是有60年的使用權。這樣的模式開始在法國散播，根據法國居民合作社聯盟，全法目前有超過90個計畫。

Utop協會從房屋設計到建設住戶全部自己來，並和一位已有參與式居住設計經驗的建築師合作，讓他帶領居民從自身需求共同發想大樓樣貌，前後共花了10年時間。

艾爾莎指出，因這是巴黎第一個居民合作社公寓，因此花了許多時間進行招標，並與巴黎市政府尋找適合的法規、框架，加上中間又遇到COVID-19疫情停工，同時導致承包商倒閉等曲折經歷，「一般來說，參與式居住計畫大約花費5到7年」。

因此艾爾莎認為唯一較困難的地方，「就是要有耐心，會花時間，我們幾度也差點放棄」。建造之初就有許多居民會議，一切採共識決，打破決策階級，「但保持希望與渴望，就能達成」。

●當我們住一起 邁向幸福之路

艾爾莎說，在法國，尤其是巴黎，社會住宅的需求非常高，若可由民間發起這樣的計畫，應能解決部分問題。

不過居民合作社模式的推廣，除了民間協力外，也需政策協助。聯盟主席夏多維奧（ChristianeChâteauvieux）向巴黎人報（Le Parisien）表示，「大城市很難找到土地，必須由政策來鼓勵這樣的居住模式」。

艾爾莎也同意政策的重要性，指出政府通過法規認可參與式居住，巴黎市政府也進行招標，並以優惠稅率出售土地。她告訴中央社，有許多單位接洽Utop協會，詢問合作社運作模式，「我們建立了整份報告、分享經驗，讓接下來想要有同樣計畫的單位更容易啟動，也參與了不少建築研討會」。

「希望這樣的模式在更多城市、國家發展，讓人們不一定要很有錢才能在巴黎這樣的大城市居住」，艾爾莎笑著說。

合作式社會住宅的另一目的也是要讓居民共享資源，包括書、工具或吸塵器等家用電器都可以共用，不僅省錢，也節省收納空間。

生活中也能彼此協助，例如輪流到學校接孩子放學。此外，還有大樓團結零用金，每戶每個月捐5到15歐元，協助有困難的家庭支付房租。

講到居民合作社的最大優點，艾爾莎非常開心能「共同生活」。她說：「知道能彼此依靠，分享缺少的工具、資源，下班在樓頂相約喝一杯聊聊天。才住2個月，我就感受到生活大幅改變。」