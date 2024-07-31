西班牙推動新住房法 馬德里社宅建築物美又價廉

守護居住正義，西班牙去年批准「新住房法」，中央目標增加5萬戶社宅，地方也不落人後，首都馬德里以眾多著名建築師打造的社宅建築聞名，今年更計劃為弱勢推出逾1500戶社宅。

●房租飆漲工作不穩 年輕人難買房

西班牙「國家報」（El País）報導，根據經濟學家艾茲基亞加（Ignacio Ezquiaga）在財經智庫Funcas發表的研究，住房是2008年西班牙經濟危機至今懸而未決的問題。他強調，西班牙有1400萬年輕人買不起房，不論富有或貧窮的都一樣，只能靠繼承持有住房。

國家報指出，房租飆漲和工作不穩，使許多年輕人無法儲蓄，房租幾乎就占他們一半收入，買房變成遙不可及夢想。根據西班牙銀行的數據，自2008年至2020年這12年間，35歲以下年輕人擁有住房比例從64%驟降至36%。

此外，根據西班牙交通、移動暨城市議程部（Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana）的數據，2017年至2022年，西班牙僅有逾4萬戶社宅興辦完成，占比不到同期完工的房屋戶數1/10。

●中央增5萬戶社宅 馬德里拚建社宅成典範

為改革住房問題、保障年輕人居住權，西班牙左翼聯合政府去年通過民主轉型以來首部「住房法案」，計畫利用2008年房地產泡沫化後所成立的「壞帳銀行」（Sareb）所收納處置的房屋和土地，一舉增加5萬戶社宅，目標將西班牙的「社宅占全國住宅總量比例」自遠低於歐盟水準（9%）的3%，急起直追拉高至20%。

除了中央野心勃勃，地方政府也努力拚社宅興建，馬德里自治區政府計劃自今年內，為弱勢家庭興建1567戶社宅，未來將以遠低於市場水準的租金出租給低收入戶。

儘管2008年西班牙房地產市場崩盤後，社宅的興建數量大幅降低，馬德里自1950年代以來，就一直都是社宅建築領域的典範，也是許多著名建築師用來實踐其創意美學、空間規劃、設計理念的自由場域，甚至還擁有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」（Pritzker Architecture Prize）得主的社宅作品。

●馬德里社宅價廉物美 新布魯克林區華麗轉身

位在馬德里南部行政區畢亞韋德（Villaverde）的社宅建案House Villaverde，正是由2023年普利茲克得主、英國建築師暨城市規劃師奇柏菲爾德（DavidChipperfield）所規劃設計。

許多不只「價廉」、還強調「物美」的社宅建案，多分布在馬德里東、西南部的新興都會發展區，也帶動了這些社區興起。

最著名的，便是位在馬德里西南部的行政區「卡拉班切區」（Carabanchel）。此區曾以監禁獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）時期政治犯的監獄令人聞風喪膽，在地方政府規劃下，各具特色的社宅建築遍地開花；由於房價較市中心便宜，許多年輕藝術家和創意工作者近年來紛紛遷入，被西班牙世界報（ElMundo）譽為馬德里的「新布魯克林區」。

記者來到卡拉班切區南邊探訪，從捷運拉比塞塔（La Peseta）站出來，不到半小時內即可走訪9棟坐落在公園四周、皆由知名建築師團隊打造的社宅建築。

其中最搶眼的是色彩繽紛活潑、靈感來自現代建築之父柯比意（Le Corbusier）別墅建築的82戶社宅，與其比鄰而居的，是有大小塊體空間懸挑突出、造成光影交錯美感的白色素雅102戶社宅。

往西邊走，有以竹子作為外部材質的82戶社宅；往東邊走，則有以清水混凝土打造成極簡塔樓的159戶社宅等，風情萬種，宛如是社會住宅建築的展演場。