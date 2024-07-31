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西班牙推動新住房法 馬德里社宅建築物美又價廉

中央社／ 馬德里31日專電
西班牙首都馬德里西南部的行政區「卡拉班切區」是社會住宅建築的展演場，各具特色的社宅建築遍地開花。這棟82戶社宅繽紛多彩，設計靈感來自現代建築之父柯比意的別墅建築和地中海式擁有露台的住宅。中央社
西班牙首都馬德里西南部的行政區「卡拉班切區」是社會住宅建築的展演場，各具特色的社宅建築遍地開花。這棟82戶社宅繽紛多彩，設計靈感來自現代建築之父柯比意的別墅建築和地中海式擁有露台的住宅。中央社

守護居住正義，西班牙去年批准「新住房法」，中央目標增加5萬戶社宅，地方也不落人後，首都馬德里以眾多著名建築師打造的社宅建築聞名，今年更計劃為弱勢推出逾1500戶社宅。

●房租飆漲工作不穩 年輕人難買房

西班牙「國家報」（El País）報導，根據經濟學家艾茲基亞加（Ignacio Ezquiaga）在財經智庫Funcas發表的研究，住房是2008年西班牙經濟危機至今懸而未決的問題。他強調，西班牙有1400萬年輕人買不起房，不論富有或貧窮的都一樣，只能靠繼承持有住房。

國家報指出，房租飆漲和工作不穩，使許多年輕人無法儲蓄，房租幾乎就占他們一半收入，買房變成遙不可及夢想。根據西班牙銀行的數據，自2008年至2020年這12年間，35歲以下年輕人擁有住房比例從64%驟降至36%。

此外，根據西班牙交通、移動暨城市議程部（Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana）的數據，2017年至2022年，西班牙僅有逾4萬戶社宅興辦完成，占比不到同期完工的房屋戶數1/10。

●中央增5萬戶社宅 馬德里拚建社宅成典範

為改革住房問題、保障年輕人居住權，西班牙左翼聯合政府去年通過民主轉型以來首部「住房法案」，計畫利用2008年房地產泡沫化後所成立的「壞帳銀行」（Sareb）所收納處置的房屋和土地，一舉增加5萬戶社宅，目標將西班牙的「社宅占全國住宅總量比例」自遠低於歐盟水準（9%）的3%，急起直追拉高至20%。

除了中央野心勃勃，地方政府也努力拚社宅興建，馬德里自治區政府計劃自今年內，為弱勢家庭興建1567戶社宅，未來將以遠低於市場水準的租金出租給低收入戶。

儘管2008年西班牙房地產市場崩盤後，社宅的興建數量大幅降低，馬德里自1950年代以來，就一直都是社宅建築領域的典範，也是許多著名建築師用來實踐其創意美學、空間規劃、設計理念的自由場域，甚至還擁有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」（Pritzker Architecture Prize）得主的社宅作品。

●馬德里社宅價廉物美 新布魯克林區華麗轉身

位在馬德里南部行政區畢亞韋德（Villaverde）的社宅建案House Villaverde，正是由2023年普利茲克得主、英國建築師暨城市規劃師奇柏菲爾德（DavidChipperfield）所規劃設計。

許多不只「價廉」、還強調「物美」的社宅建案，多分布在馬德里東、西南部的新興都會發展區，也帶動了這些社區興起。

最著名的，便是位在馬德里西南部的行政區「卡拉班切區」（Carabanchel）。此區曾以監禁獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）時期政治犯的監獄令人聞風喪膽，在地方政府規劃下，各具特色的社宅建築遍地開花；由於房價較市中心便宜，許多年輕藝術家和創意工作者近年來紛紛遷入，被西班牙世界報（ElMundo）譽為馬德里的「新布魯克林區」。

記者來到卡拉班切區南邊探訪，從捷運拉比塞塔（La Peseta）站出來，不到半小時內即可走訪9棟坐落在公園四周、皆由知名建築師團隊打造的社宅建築。

其中最搶眼的是色彩繽紛活潑、靈感來自現代建築之父柯比意（Le Corbusier）別墅建築的82戶社宅，與其比鄰而居的，是有大小塊體空間懸挑突出、造成光影交錯美感的白色素雅102戶社宅。

往西邊走，有以竹子作為外部材質的82戶社宅；往東邊走，則有以清水混凝土打造成極簡塔樓的159戶社宅等，風情萬種，宛如是社會住宅建築的展演場。

建築師 社宅 馬德里

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