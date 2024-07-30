大陸網紅靖國神社撒尿塗鴉 29歲男共犯幫買噴漆遭日本起訴
中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音，住在日本的29歲中國籍男子姜卓君協助他購買噴漆，日前遭到逮捕，今天被東京地檢署以涉嫌毀損財物、不尊敬禮拜場所等罪名起訴。
產經新聞報導，警視廳公安部也以同樣罪名針對36歲中國公民董光明（鐵頭），以及25歲中國公民許來玉發出逮捕令，兩人目前均已返回中國。
起訴書表示，姜姓被告和董某、許某合謀，於5月31日在靖國神社石柱上以紅漆塗鴉，寫上英文Toilet（廁所），造成約462萬日圓（約新台幣98萬元）損失，並犯下對禮拜場所不敬的罪行。
所謂「不尊敬禮拜場所罪」是指對佛堂、墓地等宗教禮拜場所不敬，最高可處6個月以下監禁，或是最高10萬日圓以下罰金。
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