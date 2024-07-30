印度東北部客運列車脫軌意外 至少2死20傷

堪稱抗暖化最重要國際條約的「巴黎氣候協議」，是九年前196個締約國在巴黎簽訂，因此對巴黎而言，舉辦一場「綠色奧運」不只是順應潮流，恐怕已是責無旁貸。本屆巴黎奧運便以「史上最綠」的奧運自居，儘管後來選手村在各國代表團抗議下，最後依然裝了冷氣，但在環保方面的努力，仍有值得肯定和效法之處。

2024-07-30 19:12