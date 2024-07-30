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希臘爆發羊瘟疫情 農業部下令全國禁運羊隻

中央社／ 雅典29日綜合外電報導

希臘本月11日爆發高度傳染性的「小反芻獸疫」，隨著疫情擴散至更多地區，農業部今天宣布全國禁止運輸綿羊山羊

法新社報導，這波羊瘟導致希臘數以千計頭牲畜遭到撲殺。官員認為，此次疫情與進口牲畜有關。

農業部發布聲明表示，「全國皆禁止運輸用於繁殖、育肥和屠宰的綿羊及山羊」。

聲明還指出，農業部獸醫追溯「特定國家進口的動物運輸路線」後，在科林斯（Corinth）和拉里薩（Larissa）地區發現多起綿羊和山羊染疫的病例。

農業部並未指明這些動物是從哪個國家進口，但該部先前表示，希臘主要自土耳其、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞進口綿羊和山羊。

羅馬尼亞官員本月19日宣布發現小反芻獸疫疫情，該國當局11日在黑海沿岸貝亞鄉（Baia）的一個農場發現首起病例。

截至7月26日，疫情已擴散至羅馬尼亞多個農場，當局已撲殺近5萬8000隻綿羊和山羊。

山羊 希臘 綿羊 羅馬尼亞

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