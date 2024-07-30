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印度克勒拉邦山區土石流 已知造成逾50人死亡

中央社／ 印度錫魯瓦蘭塔不朗30日綜合外電報導

由於豪雨過後引發山崩，加上泥漿與湍急水流湧入勞工與村民的住宅，土石流今天重創印度南部克勒拉邦的茶園，並造成超過50人死亡。

路透社報導，午夜過後山坡塌陷，當時位於克勒拉邦（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）的工人和他們的家人正熟睡。克勒拉邦也是印度知名的旅遊目的地之一。

這是自2018年以來當地最嚴重的災情，當時因洪患，將近400人不幸喪命。

克勒拉邦首席部長的發言人馬諾吉（P.M. Manoj）透過電話告訴路透社，目前為止已經尋獲50多具遺體。

克勒拉邦內閣部長拉吉希（M.B. Rajesh）稍早告訴印度亞洲國際新聞社（ANI），250人被疏散至臨時的避難所，不過因橋梁崩塌致使救援受阻，預料今天的降雨將有增無減。

克勒拉邦稅務單位的消息來源告訴路透社，將近350個家庭居住在遭受土石流重創地區（主要是產茶和小豆蔻的莊園）。

法新社報導，近年造成死傷的洪患與土石流次數益增，專家說，氣候變遷致使問題變得更棘手。

構築水壩、砍伐林木和印度的開發計畫也加劇了死傷，頻密的季風風暴本月稍早重創印度，並使得印度金融之都孟買（Mumbai）部分地區淹水，與此同時，東部比哈邦（Bihar）因閃電造成至少10死。

2021年，克勒拉邦全境至少25人因洪患與土石流而喪命。

印度 土石流

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