世衛：4分之1青少女曾遭伴侶暴力相向 大洋洲比例最高

根據世界衛生組織（WHO）今天發布的研究，有過感情關係的青少女當中，約1/4曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。對此世衛疾呼採取更多防範措施。

路透社報導，世衛這項刊登在醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）的分析報告，是根據針對數以千計青少女的調查，這些調查對象年齡介於15歲至19歲、來自154個國家及地區。

分析報告顯示，在這些受訪者中，有24%曾遭受親密伴侶至少一次的暴力行為，其中有16%表示曾在過去1年遭遇這類情事。

報告主筆薩丁哈（Lynnmarie Sardinha）表示，做這項分析報告的背後理由，有部分是擔心年輕女性「無人聞問」，且得不到任何援助。

薩丁哈告訴路透社：「看到如此高比例的青少女遭受過暴力對待，讓我大感詫異，有些甚至（發生）在她們20歲之前…我們離應有的標準還差了一大截。」

研究數據來自2000年至2018年間進行的調查。薩丁哈表示，在那之後蒐集到的數據仍在核實中，但比例上似乎僅有「非常輕微的下滑」。

這項調查所列入的暴力行為包含踢踹或毆打，以及任何非合意性行為，例如強暴或強暴未遂。

按照國家及地區分列的數據顯示，暴力行為與婦女權利高度相關，在女性受教權有限和繼承權不平等的國家，婦女較易遭受暴力侵害。

分析指出，暴力比例最高的是在大洋洲，其次為非洲，其中巴布亞紐幾內亞有49%的女孩通報曾遭親密伴侶暴力相向，剛果民主共和國則有42%，歐洲通報相關事件的比例則是最低的10%。

世衛組織的性與生殖健康與研究部門（SRH）主任阿洛提（Pascale Allotey）說：「有鑑於這些發生在關鍵成長時期的暴力行為，可能造成深遠且持久的傷害，必須將其視為公衛議題審慎以對，並致力於預防和具針對性的支持。」

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