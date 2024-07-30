斯洛伐克大學開設「台灣研究講座」 推動學界交流
斯洛伐克的卡梅尼亞斯大學將自9月1日起開設「台灣研究講座」。駐斯洛伐克代表李南陽表示，希望透過這項計畫，提高斯洛伐克認識台灣，並促進台斯企業界的連結。
駐斯洛伐克代表處發布新聞稿，為推動台灣與斯洛伐克的人才培育及教育雙向交流，李南陽代表教育部，與斯洛伐克歷史悠久的卡梅尼亞斯大學（Comenius University）管理學院院長史塔宏（PeterŠtarchoñ）於29日簽署「台灣研究講座」合作備忘錄。
當日出席來賓還包括卡梅尼亞斯大學管理學院副院長薇契柯娃（Lucia Vilčeková）與台灣研究中心計畫主持人柯路山（Sascha Klotzbücher）教授等人。
卡梅尼亞斯大學將自9月1日起，開設斯洛伐克第一個「台灣研究講座」。講座由台灣教育部資助，跨領域的台灣主題研究課程邀請台灣與歐洲學者進行台灣專題講座，並舉辦台灣電影節等文化活動，讓斯洛伐克學生和民眾更了解台灣。
李南陽致詞時表示，很高興看到台灣研究講座在斯洛伐克最優秀的高等學府成立，對於加強兩國交流具深遠意義。希望透過這項計畫，提高斯洛伐克學子與大眾對台灣的認識，並促進台斯兩國企業界的連結。
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