斯洛伐克大學開設「台灣研究講座」 推動學界交流

月26日晚上巴黎奧運開幕式的演出，因為一段變裝皇后與LGBTQ的表演橋段，被認為指涉基督宗教的經典符號「最後的晚餐」，引發了國內外批判。包括法國、義大利在內的部份天主教人士指出，這段表演侮辱冒犯基督教，類似意見也被政治極右派和保守派以此發出抨擊，連帶引發有美國贊助商高調宣布撤廣告、巴黎奧委會出面致歉表達遺憾。但仔細檢討事件來龍去脈也發現：說要撤廣告的贊助商 C Spire 原本就不在奧運官方贊助商名單上，而其他重要的官方贊助夥伴對演出事件並沒有反彈。另一方面，引發爭議的「最後的晚餐」構圖是否真的有問題？放到歐洲節慶的歷史觀念裡，以及從圖像誌的藝術傳統——我們又可以怎樣重新理解這段開幕表演？

2024-07-30 09:55