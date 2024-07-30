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垃圾掩埋場降甲烷 盼緩減溫室效應

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國環保署規劃推動垃圾掩埋場的法規，以大量減少甲烷的排放。（Photo by Aleksandar Cocek on Flickr under C.C. License）
美國環保署規劃推動垃圾掩埋場的法規，以大量減少甲烷的排放。（Photo by Aleksandar Cocek on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】甲烷為全球第二大溫室氣體，垃圾為主要的排放源！美國環保署規劃推動垃圾掩埋場的法規，以大量減少甲烷的排放。專家指出，減少垃圾掩埋場甲烷排放量的成本相當低；環保團體進一步要求掩埋場要安裝捕捉溫室氣體的系統。

垃圾為甲烷大戶

科學人》報導，美國環保署預計在2025年推動垃圾掩埋場的規範草案。專家指出，這些垃圾處理設施的規則有助於改善附近居民生活與工作的品質，還能緩解氣候變遷

垃圾掩埋場會產生甲烷、二氧化碳與其他汙染氣體，垃圾為美國前三大的甲烷排放產業，僅次於農業與石化產，且甲烷吸熱能力是二氧化碳的20倍，會加劇氣候變遷的變化。

甲烷是第二大溫室氣體，在大氣中快速增加並造成空氣污染，全球超過60%的甲烷排放量來自於人為活動。第26屆聯合國氣候變遷大會也開始關注甲烷，並有150國簽署《全球甲烷承諾》。

減甲烷成本低

同時，《EGUsphere》去年報告指出，根據73個美國垃圾掩埋場的衛星數據顯示，這些掩埋場排放量的數據被嚴重低估，估計垃圾掩埋場實際排放量比該行業向美國環保署報告的數據高出 77%。

RMI智庫美國政府事務主管科奎特表示，控制垃圾掩埋場甲烷排放的成本相當低，預計減低一噸甲烷只需要幾美元，遠低於其他產業的減碳成本。

美國國家廢棄物與回收協會營運長葛曼認為，美國政府應制定監管機制；環保團體則要求，垃圾掩埋場也應安裝氣體蒐集系統，達成減少溫室氣體的效果。

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廢棄物 氣候變遷 溫室效應

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