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印度南部大雨釀土石流 至少12死數百家戶受困或被埋

中央社／ 新德里30日專電

印度南部克勒拉邦（Kerala）瓦亞納德縣（Wayanad）山區清晨發生土石流，至少已有12人死亡，另有數目不明的村民受困或遭到掩埋。受到強勁風雨影響，搜救行動面臨困難。

由於連日降雨，瓦亞納德縣2處山區在今天凌晨2時及4時左右，各發生一波大規模土石流。克勒拉邦災難管理署（KSDMA）表示，多支救災單位已展開救援行動，鄰近地區的救災小組正趕往災區馳援中。

救援小組成員在電視轉播中說，目前已挖出12具遺體，包括2名兒童在內，但由於交通與通訊阻絕，災區受困人數暫時不明。

當地媒體引述村民報導，可能有400戶家庭受困或遭到掩埋。

克勒拉邦災難管理署（KSDMA）今晨表示，災區未來數小時仍將面臨強勁雨勢，風速可達到每小時50公里，低窪地區料將淹水，倒下的樹木可能導致停電，部分房屋可能受損。

印度目前正值雨季。德里27日傍晚突降大雨，一家設於地下室的公務員考試補習班很快被淹沒，出口狹小加上積水達到10英呎高，3名學生不幸溺斃。

德里當局發現許多補習班非法利用地下室作為補習地點，連日來大規模掃蕩，查封13家補習班以及補習班使用的地下室。

印度 土石流

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