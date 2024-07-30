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日鰻魚名店147人食物中毒1人死！伊勢定認了：廚師沒戴手套
日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」其位於橫濱市京急百貨公司的分店近日驚傳食物中毒，147人在食用「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」後上吐下瀉，其中有1位90多歲老婦人死亡，當局已確認為金黃色葡萄球菌中毒事件。該公司29日在記者會上坦承，並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套。
日本電視台等報導，京急百貨公司和伊勢定29日聯合舉行記者會，並就集體食物中毒一事說明道歉。據傳發生問題的是京急百貨公司地下1樓的日本橋伊勢定店鋪於24日上午至25日上午所售出的鰻魚便當、蒲燒鰻魚等2項產品，共計販售1761個。
京急百貨公司社長金子新司就事件公開鞠躬致歉，稱有147名顧客出現症狀，其中1人在嘔吐後送醫身亡。強調會配合衛生部門的調查，並採取措施防止同類事故發生。
伊勢定則坦承，公司並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，僅要求其他工作人員佩戴，不過當天20名師傅中，僅5人沒有佩戴。目前仍在調查集體食物中毒原因。
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