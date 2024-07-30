聽新聞
test
0:00 / 0:00

日鰻魚名店147人食物中毒1人死！伊勢定認了：廚師沒戴手套

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒。圖為鰻魚飯示意圖。美聯社
日本知名鰻魚老店「日本橋伊勢定」爆出大規模食物中毒。圖為鰻魚飯示意圖。美聯社

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」其位於橫濱市京急百貨公司的分店近日驚傳食物中毒，147人在食用「蒲燒鰻魚」與「鰻魚便當」後上吐下瀉，其中有1位90多歲老婦人死亡，當局已確認為金黃色葡萄球菌中毒事件。該公司29日在記者會上坦承，並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套。

日本電視台等報導，京急百貨公司和伊勢定29日聯合舉行記者會，並就集體食物中毒一事說明道歉。據傳發生問題的是京急百貨公司地下1樓的日本橋伊勢定店鋪於24日上午至25日上午所售出的鰻魚便當、蒲燒鰻魚等2項產品，共計販售1761個。

京急百貨公司社長金子新司就事件公開鞠躬致歉，稱有147名顧客出現症狀，其中1人在嘔吐後送醫身亡。強調會配合衛生部門的調查，並採取措施防止同類事故發生。

伊勢定則坦承，公司並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，僅要求其他工作人員佩戴，不過當天20名師傅中，僅5人沒有佩戴。目前仍在調查集體食物中毒原因。

日本 食物中毒 鰻魚

延伸閱讀

日本知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」爆147人食物中毒 已知1死

吃過早餐後上吐下瀉 台中清水一家7人傳食物中毒

「南港鵝肉周」疑食物中毒原因曝 業者歇業公告最後還說警世語

不是食物中毒！一家5口吃完晚餐送急診 醫：「這舉動」可能致死

相關新聞

大陸網紅靖國神社撒尿塗鴉 29歲男共犯幫買噴漆遭日本起訴

中國網紅「鐵頭」在日本靖國神社前撒尿、塗鴉，並將之拍攝成影音，住在日本的29歲中國籍男子姜卓君協助他購買噴漆，日前遭到逮...

巴黎奧運天公不作美 當局發布第二級風暴警報

在法國巴黎舉辦奧運之際，法國氣象局今天針對巴黎及其週邊郊區，發布第二嚴重的風暴警報

受害顧客擴大！日本鰻魚名店疑食物中毒 新增14人共161人

日本橫濱市京急百貨公司內店家所販售鰻魚疑似引發集體食物中毒，繼至今已知的147例後，到昨天晚間8時止又新增14例可能案例...

2024巴黎奧運／ 巴黎氣候協議誕生地 主辦史上「最綠」奧運 捨我其誰

堪稱抗暖化最重要國際條約的「巴黎氣候協議」，是九年前196個締約國在巴黎簽訂，因此對巴黎而言，舉辦一場「綠色奧運」不只是順應潮流，恐怕已是責無旁貸。本屆巴黎奧運便以「史上最綠」的奧運自居，儘管後來選手村在各國代表團抗議下，最後依然裝了冷氣，但在環保方面的努力，仍有值得肯定和效法之處。

世衛：4分之1青少女曾遭伴侶暴力相向 大洋洲比例最高

根據世界衛生組織（WHO）今天發布的研究，有過感情關係的青少女當中，約1/4曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。對此世衛疾...

垃圾掩埋場降甲烷 盼緩減溫室效應

甲烷為全球第二大溫室氣體，垃圾為主要的排放源！美國環保署規劃推動垃圾掩埋場的法規，以大量減少甲烷的排放。專家指出，減少垃圾掩埋場甲烷排放量的成本相當低；環保團體進一步要求掩埋場要安裝捕捉溫室氣體的系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。