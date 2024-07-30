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價值不斐！卡達國王嫂嫂「11個愛馬仕包」巴黎失竊 竊賊還沒找到

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
卡達王室成員驚傳在法國高鐵列車失竊，11個愛馬仕包不翼而飛。歐新社
卡達王室成員驚傳在法國高鐵列車失竊，11個愛馬仕包不翼而飛。歐新社

巴黎奧運正如火如荼展開，有多國政要和名人齊聚一堂，難免成為宵小眼中肥羊。當地媒體報導，有消息指卡達國王的嫂嫂於27日在法國高鐵列車失竊，遭偷走11個愛馬仕（Hermès）包包。

巴黎人報28日引述警方消息人士報導，卡達國王塔米姆（Emir SheikhTamim bin Hamad Al-Thani）的一名嫂嫂，27日在一名王室管家陪同下，自坎城搭乘法國高鐵（TGV）前往巴黎，途中發現她的11個愛馬仕包失竊。

據報導，當時列車在土倫站（Toulon）暫停約20分鐘進行搜索，並未尋獲11個包包和竊賊下落。失主稱，包包裡放的是「極具價值的個人物品」。法國國家警署土倫分署已對此案展開調查。

對此，法國國鐵（SNCF）不予置評，僅表示該公司對火車上的物品失竊不予負責，「旅客須自行負責看管行李」。

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