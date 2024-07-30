英17歲男闖兒童舞蹈教室猛刺！釀2死9傷 目擊者：小孩渾身是血

英國北部小鎮紹斯波特（Southport）29日發生一起持刀砍人案，一名17歲男性凶嫌闖入兒童舞蹈教室亂砍，導致2名孩童身亡、9人受傷。

衛報報導，案件發生在29日上午11時47分左右，地點位於一間以泰勒絲歌曲為主題的兒童舞蹈教室。

默西賽德郡（Merseyside）警察局長肯尼迪（Serena Kennedy）表示，凶嫌持刀走入舞蹈教室之後，突然開始攻擊孩子們，「我們認為，受傷的成人勇敢地試圖保護被襲擊的孩子們。」

她表示，調查仍處於早期階段，尚不清楚行凶動機，儘管反恐警方已經提供支援，但研判此案與恐怖主義無關。

除了2名喪命孩童之外，傷者包括2名成人及7名孩童，其中6人情況危急。而一名17歲少年當場被捕，涉嫌謀殺與謀殺未遂罪。

攻擊事件發生後，警方認定為重大事件，派出13輛救護車前往現場協助。有居民和商家目睹這可怕的一幕，稱孩童們在街上流著血，父母們則心急喊著自己的孩子。

18歲的阿萊娜（Alaina Riley）說，她的阿姨看到孩子們渾身是血、尖叫跑出教室，兩名工作人員則爬出建築物，並有家長抱著滿身血的孩子奔出教室。

報案指之一的修車廠老闆帕里（Colin Parry）表示，看到兩、三名孩子重傷且躺在地上，案發現場宛如「恐怖電影場景」，大約10名孩子從他身邊跑過，滿身是血。