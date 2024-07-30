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悲劇！1歲半嬰爬窗4樓墮地慘死…鄰居拍下過程 父母事發在家遭捕

香港01／ 喬納森／報導
屋主疑忘記關好窗戶，家中1歲半女嬰爬出窗外，從4樓墮地身亡。示意圖／ingimage
屋主疑忘記關好窗戶，家中1歲半女嬰爬出窗外，從4樓墮地身亡。示意圖／ingimage

家長須時刻看顧年幼子女，一旦發生悲劇後悔莫及。俄羅斯發生一宗嬰兒墮樓死亡事件，涉事女嬰年僅1歲半，她爬出窗口，並從四樓窗戶失足墮落地下，最終傷重不治，過程被鄰居拍下。指事發時女嬰父母當時在家中，疑未有關好窗戶，其後被警方拘捕，以調查父母是否涉及疏忽照顧。

綜合外媒報導，事發於俄羅斯的十月鎮納西羅瓦街一住宅大樓，疑因屋主忘記關好對外的窗口，導致家中只有1歲半的女嬰爬出窗外，並從4樓跌落地面。住在對面大廈的鄰居目擊女嬰爬窗，並拍下女嬰墮樓過程。

據悉，事發時女嬰的父母在家中，但似乎未有將女嬰放在身邊，導致女嬰自行爬出窗口，才發生不慎失足墮落悲劇。報導指女嬰從4樓墮下後並沒有當場死亡，但傷勢極為嚴重，送醫後最終傷重不治。

事後警方接手，調查女嬰父母有否涉及疏忽照顧，不過死者家屬感到十分震驚，無法相信所發生的事。

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文章授權轉載自《香港01》

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