快訊

陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

巴黎30日高溫將達攝氏35度 酷熱影響奧運戶外賽事

中央社／ 巴黎29日綜合外電報導
法國氣象局則是發布天氣預警，預計30日巴黎市及周遭地區將出現風暴和攝氏35度的高溫。 路透
法國氣象局則是發布天氣預警，預計30日巴黎市及周遭地區將出現風暴和攝氏35度的高溫。 路透

巴黎奧運各項賽事戰況正熾，法國氣象局則是發布天氣預警，預計30日巴黎市及周遭地區將出現風暴和攝氏35度的高溫，酷熱也將影響沙灘排球等在戶外競技的奧運賽事。

法新社報導，因源自法國南部的熱浪來襲，法國氣象局發布4級警戒中的第2級「黃色警報」。

法國氣象局之所以發布這項警報，因預報指出，「非常熱」的天氣將徹夜籠罩全巴黎，並預計30日至31日的氣溫不會低於攝氏22度。

氣象局說，黃色警報的層級意味著，當從事運動或其他體能活動，民眾應「留意」高溫的影響。

奧運選手下午在巴黎和周遭郊區進行戶外賽事時，將深刻感受到酷暑的威力。

沙灘排球、極限單車（BMX）自由式預賽、女子7人制橄欖球準決賽，是部分或全部在戶外進行的賽事，並將分別於艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、協和廣場（Place de la Concorde）和法國國家體育場（Stadede France）點燃戰火。

而之前在奧運籌備期間，顧及在高溫拚搏造成的身體傷害和中暑的風險，若干參賽選手曾呼籲調整賽事時段。

2024巴黎奧運 法國 高溫

延伸閱讀

奧運拳擊／吳詩儀距獎牌差1勝 與厄瓜多選手爭4強門票

奧運游泳／沙烏地首位女子泳將參戰奧運 創個人最佳成績

奧運舉重／郭婞淳拚衛冕 林敬能後場「鬥智」盼添人手

奧運射擊／備賽育兒兩不誤 金智賢奪銀：懷孕不會中斷運動生涯

相關新聞

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

英國製造業產值不斷下滑，最新數據顯示，如今該國已經摔出全球前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則已超車英國，成為第...

巴黎30日高溫將達攝氏35度 酷熱影響奧運戶外賽事

巴黎奧運各項賽事戰況正熾，法國氣象局則是發布天氣預警，預計30日巴黎市及周遭地區將出現風暴和攝氏35度的高溫，酷熱也將影...

遊客餵日本奈良鹿吃「糞便仙貝」拍片 日本人怒了出手一招K.O.

「奈良鹿」在日本被視為神明的使者，已被列為國家天然紀念物，是受保護的動物，但7月不止一次有疑似遊客騷擾及攻擊奈良鹿的行為，燃點日本網友怒火。

報告：印尼大型煤礦公司忽視甲烷排放 掩蓋環境影響

根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響

COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲的死亡率高於平均值。專家預估，澳洲未來數年將持...

最新里程碑！研究顯示血液檢測診斷阿茲海默症的準確度已達90%

科學家長期以來一直希望能藉由簡單的血液檢測，就能診斷阿茲海默症（Alzheimer's），現在這項期待又向前邁進了一大步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。