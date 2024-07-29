巴黎30日高溫將達攝氏35度 酷熱影響奧運戶外賽事

巴黎奧運各項賽事戰況正熾，法國氣象局則是發布天氣預警，預計30日巴黎市及周遭地區將出現風暴和攝氏35度的高溫，酷熱也將影響沙灘排球等在戶外競技的奧運賽事。

法新社報導，因源自法國南部的熱浪來襲，法國氣象局發布4級警戒中的第2級「黃色警報」。

法國氣象局之所以發布這項警報，因預報指出，「非常熱」的天氣將徹夜籠罩全巴黎，並預計30日至31日的氣溫不會低於攝氏22度。

氣象局說，黃色警報的層級意味著，當從事運動或其他體能活動，民眾應「留意」高溫的影響。

奧運選手下午在巴黎和周遭郊區進行戶外賽事時，將深刻感受到酷暑的威力。

沙灘排球、極限單車（BMX）自由式預賽、女子7人制橄欖球準決賽，是部分或全部在戶外進行的賽事，並將分別於艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、協和廣場（Place de la Concorde）和法國國家體育場（Stadede France）點燃戰火。

而之前在奧運籌備期間，顧及在高溫拚搏造成的身體傷害和中暑的風險，若干參賽選手曾呼籲調整賽事時段。