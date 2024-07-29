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越南水力發電廠誘發地震 崑嵩省一天半44震

中央社／ 河內29日專電

越南崑嵩省公伯隴縣自7月28日零時至7月29日下午3時許共計發生44起地震。越南地球物理院認為，這是水力發電廠誘發地震，當地預計接下來還會持續發生地震。

越南政府電子報報導，越南地球物理院地震與海嘯警報資訊中心通報，崑嵩省（Kon Tum）公伯隴縣（Kon Plong）7月28日全天記錄到21起地震，7月29日零時至下午3時14分又記錄到23起地震。等於，崑嵩省公伯隴縣短短約一天半的時間發生44起地震，其中最大為芮氏規模5地震。

越南科學技術翰林院所屬地球物理院院長阮春英（Nguyen Xuan Anh）表示，公伯隴縣發生的地震是水力發電廠誘發地震。

阮春英指出，誘發地震由人類活動所引起，例如水庫、水力發電廠對地底下的斷層系統帶來壓力所誘發。在公伯隴縣出現芮氏規模5地震後，預料當地仍將持續發生地震，但不太可能會達到芮氏規模5.5。

越南勞動報（Lao Dong）報導，公伯隴縣有6個水力發電廠工程，但只有3個工程有水庫。其中，規模最大的水力發電廠的水庫容量達1.45億立方公尺。

所幸連續44起地震並未對公伯隴縣造成任何傷亡，只有一戶人家的電視機掉到地面摔壞，還有一些衛生站、派出所、中學和幼兒園的牆壁出現裂縫。

越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）今天簽署政府總理批示，要求釐清當地地震異常頻繁發生的原因，同時檢查水力發電廠的安全性，確保周邊居民的生命與財產安全。

地震 越南

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