快訊

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎2.57億一注獨得 獎落「這縣市」

奧運網球／傳奇對決拍下納達爾 約克維奇闖16強

破紀錄大雨後 日本山形新幹線部分區間提前至8/1復駛

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本山形縣與秋田縣上週降下破紀錄豪雨，導致山形新幹線宣布部分區間停駛至8月中旬。JR東日本公司今天宣布，原定停駛至8月中的大部分區間將提前至8月1日恢復通車。

朝日電視台報導，JR東日本公司昨天宣布，受到豪雨影響，山形新幹線往返山形站至新庄站（山形新幹線的終點站）區間的雙向列車將停駛到8月中旬左右。

然而，JR東日本公司掌握災情並預估搶修時間後，今天宣布提前復駛，往返山形站至大石田站之間的雙向列車將自8月1日起恢復通車；往返大石田站至新庄站區間的旅客則將利用接駁車進行疏運。

受到大雨影響，地方鐵路的奧羽本線沿線也出現災情，包括芦澤站與舟形站區間鐵軌旁的山壁大面積崩落，因此村山站至新庄站之間的雙向列車原本預計也將停駛到8月中旬。

隨著其他區間的修復進度確定之後，部分區間的雙向列車復駛時間也提早到8月1日。

新幹線 日本

延伸閱讀

日本山形縣秋田縣大雨3死 逾千棟民宅淹水

氣象署：今明兩天低壓帶影響 東半部、午後西半部防大雨

下周又有熱帶性低氣壓生成可能 東半部及南部再防大雨

影／百噸土石崩落、邊坡湧泉水 阿里山林鐵停駛至8月底

相關新聞

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

英國製造業產值不斷下滑，最新數據顯示，如今該國已經摔出全球前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則已超車英國，成為第...

遊客餵日本奈良鹿吃「糞便仙貝」拍片 日本人怒了出手一招K.O.

「奈良鹿」在日本被視為神明的使者，已被列為國家天然紀念物，是受保護的動物，但7月不止一次有疑似遊客騷擾及攻擊奈良鹿的行為，燃點日本網友怒火。

報告：印尼大型煤礦公司忽視甲烷排放 掩蓋環境影響

根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響

COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲的死亡率高於平均值。專家預估，澳洲未來數年將持...

最新里程碑！研究顯示血液檢測診斷阿茲海默症的準確度已達90%

科學家長期以來一直希望能藉由簡單的血液檢測，就能診斷阿茲海默症（Alzheimer's），現在這項期待又向前邁進了一大步...

冒豪雨救災…日警連人帶車被沖走 居民難接受「好警察罹難」

近來不只台灣因凱米颱風來襲各地豪雨，日本也因為封面停滯影響，部分地區出現破紀錄的大雨，造成許多災情。更發生本應前往救災的警察，卻在路途中被沖走，不幸殉職的悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。