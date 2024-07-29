破紀錄大雨後 日本山形新幹線部分區間提前至8/1復駛

日本山形縣與秋田縣上週降下破紀錄豪雨，導致山形新幹線宣布部分區間停駛至8月中旬。JR東日本公司今天宣布，原定停駛至8月中的大部分區間將提前至8月1日恢復通車。

朝日電視台報導，JR東日本公司昨天宣布，受到豪雨影響，山形新幹線往返山形站至新庄站（山形新幹線的終點站）區間的雙向列車將停駛到8月中旬左右。

然而，JR東日本公司掌握災情並預估搶修時間後，今天宣布提前復駛，往返山形站至大石田站之間的雙向列車將自8月1日起恢復通車；往返大石田站至新庄站區間的旅客則將利用接駁車進行疏運。

受到大雨影響，地方鐵路的奧羽本線沿線也出現災情，包括芦澤站與舟形站區間鐵軌旁的山壁大面積崩落，因此村山站至新庄站之間的雙向列車原本預計也將停駛到8月中旬。

隨著其他區間的修復進度確定之後，部分區間的雙向列車復駛時間也提早到8月1日。