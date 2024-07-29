遊客餵日本奈良鹿吃「糞便仙貝」拍片 日本人怒了出手一招K.O.

「奈良鹿」在日本被視為神明的使者，已被列為國家天然紀念物，是受保護的動物，但7月不止一次有疑似遊客騷擾及攻擊奈良鹿的行為，燃點日本網友怒火。

《產經新聞》25日稱，奈良警察7月下旬接獲多個報告，指一名白衣男子踢奈良鹿，將介入調查。警方7月25日介入調查事件，更派員到場對遊客進行宣傳。

奈良縣稱一直都有呼籲不要觸摸及突然接近奈良鹿，並說遊客或不太知道與奈良鹿接觸的規則。

奈良警方25日派員到場巡邏，以日文、英文和中文廣播，對遊客宣傳稱，傷害奈良鹿或受到懲罰。

在社交媒體X上流傳、上載於7月24日的影片還顯示，有說普通話的遊客故意將「鹿餅」（又稱鹿仙貝）揩到地上，沾上鹿的糞便，之後嬉笑着着拿去餵鹿。遊客將過程拍片並上載。片用可見一群人目睹鹿的反應時哈哈大笑。

有日本人自發到奈良公園一連多天進行巡邏，有人27日發現一名男童對鹿餵食沾有糞便的鹿仙貝，一名持機拍片的男子將沾有大便的鹿仙貝湊到他面前，請他體會一下鹿的感受。男童多番躲避，最後與他同行的成年女性帶着他匆匆離去。

有關日本奈良鹿被騷擾及攻擊的影片7月在網上流傳，第一則相關影片顯示一名白衣男子的「接觸」方式非常粗暴。他以腳踢方式驚嚇及驅趕鹿群，又掌摑小鹿。網友為之憤怒，有人要求警方逮捕他。

影片由不時上載人與鹿接觸片段的YouTuber「野生の王様」發布，驚見一名白衣男舉腳踢奈良鹿。影片21日起在網上廣傳，日本網友為之憤怒。

白衣男在片中手拿手機從人群中走出後，就舉腳狠踢他面前的小鹿。鹿群受驚四散後他仍不收手，竟追上再踢一下，之後更掌摑身旁的小鹿。白衣男全程表現囂張，事後大搖大擺地仰頭離開，一副完全不認為自己有錯的樣子。

「野生の王様」發布的影片標題指踢鹿男子是中國人，卻沒提供足夠證據。多國網友都在留言詢問片主，「你們是如何知道是中國人？我看完全片都不能確定」、「怎樣肯定是中國人？」，更有人提出質疑「他褲腰上有鑰匙，遊客應不會這樣？」「野生の王様」迄今沒有在影片以及影片說明欄進行解釋。

傳說神明武甕槌命騎着白鹿到奈良春日大社所在地，因此牠們被視為神的侍從，一直受到保護。

奈良公園周邊從1300年前就有野生梅花鹿棲息。奈良公園的鹿1957年被列為國家天然紀念物。現時在奈良公園內生活的鹿並非被飼養的動物，屬於「無主物」，但傷害或獵捕鹿的行為均屬違法。

「奈良鹿」成為奈良有代表性的動物，遊客往往會購買「鹿餅」（又稱鹿仙貝）進行餵食，趁機近距離接觸牠們及拍照。

隨着牠們接觸人群愈多，便愈來愈不怕人，甚至追着人們討食，曾有導致遊客受驚或受傷的情況。與此同時，愈多人到訪造成環境污染，亦對鹿群構成傷害。致力保護日本奈良鹿群的「奈良之鹿愛護會」2019年7月11日稱，自2019年3月起已有14隻鹿死亡，其中9隻的胃中發現藏有大量塑膠袋，重量最高達4.3公斤。這種情況令人心痛。

如何做好管理，保留這旅遊景點的特色，同時又顧及動物福祉，成為當地政府必須應對的問題。

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文章授權轉載自《香港01》