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COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導
一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲的死亡率高於平均值。疫苗示意圖。聯合報系資料照片
一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲的死亡率高於平均值。疫苗示意圖。聯合報系資料照片

一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲死亡率高於平均值。專家預估，澳洲未來數年將持續感受到COVID-19造成的影響。

法新社報導，澳洲精算師學會（Australian ActuariesInstitute）發現，2023年澳洲的死亡人數比預估高5%，相當於比預期增8400人死亡。

專家估算因COVID-19直接或間接致死的人數，並發現超乎預期的死亡率仍高於疫情前的程度。

澳洲去年十大死因COVID-19排第9，約莫4600人的喪命可直接歸咎於此。

與此同時，由於先前與COVID-19有關的感染還有健康照護中斷，增加關於心臟病、中風、糖尿病和失智的風險，因此非COVID-19所致的超高死亡，在75歲以上的澳洲人中「尤為顯著」。

定期或緊急就醫的延宕，以及未被診斷罹患COVID-19，皆被認為是造成澳洲死亡率高於常態的原因。

儘管如此，據專家指出，2023年超高死亡率仍低於2022年。精算師學會發言人柯特爾（Karen Cutter）說：「截至目前，接連COVID-19疫情升高所導致的死亡人數都比前一次少，令人感到鼓舞，但我們認為COVID-19可能在未來幾年繼續造成若干的超高死亡，若不是造成致命的直接死因，就是導致心臟病等其他疾病的誘發因素。」

柯特爾還說，「新常態」的死亡率程度，可能將高於疫情爆發前。

COVID-19 死亡率 澳洲

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