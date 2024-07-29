快訊

葉元之爆料「豪華郵輪太平洋上漂流」 業者嚴厲澄清：短暫停電

過彎衝破護欄…宅配貨車險墜合歡山懸崖 車頭懸空畫面超可怕

冒犯宗教？解讀奧運開幕演出的「褻瀆基督」風波

報告：印尼大型煤礦公司忽視甲烷排放 掩蓋環境影響

中央社／ 雅加達29日綜合外電報導
根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。（美聯社）
根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。（美聯社）

根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響。

法新社報導，溫室氣體造成的全球暖化約1/3歸咎於甲烷，對於希望快速削減碳排、減緩氣候變遷的國家而言，甲烷是關注焦點。

總部位於倫敦的能源智庫Ember分析印尼10家主要煤礦公司的排放情況，這些公司約占群島國家印尼煤炭產量的一半。

Ember發現，在這10家公司中，只有4家將煤礦氣（CMM）排放列入其排放清單，顯示印尼在煤炭開採方面對環境的影響並未完整計算。

報告指出：「未能適當地瞭解或匯報這些排放，會削弱公司整體的永續報告。這也忽略了一個潛在的重大減排機會。」

Ember在新聞稿提到，這些公司的煤礦氣排放「可能高過800萬噸二氧化碳當量，超過這些公司潛在總排放量的1/3」。

根據這份報告，大多數印尼主要煤礦公司的煤礦氣排放，可能與其燃燒化石燃料或購電的總排放量「相當或更多」。

煤礦氣被歸類為逸散排放或非故意排放，指的是開採煤礦或移除表土時逸散出來的甲烷。

甲烷雖只會在大氣中存在約10年，但造成暖化的效應若以100年來看，比二氧化碳強28倍，若以20年來看，更高達80倍左右。

分析師敦促印尼煤礦公司正視甲烷排放所產生的影響，以達到永續發展的標準。

Ember分析師杜迪（Dody Setiawan）表示：「對於煤炭開採脫碳工作，以及確保符合國家和國際標準而言，測量和匯報甲烷排放將至關重要。」

印尼是「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge,GMP）的簽署國之一，雅加達當局曾表示，「將在國內採取全面行動，以在2030年底前達成甲烷減排目標」。

印尼 暖化 減排

延伸閱讀

落實普惠金融 中華郵政開辦「印尼小額安心匯款」服務

日本喊管制電動行李箱騎行

文化語言遇阻…她遠嫁印尼0經驗闖飯店業 靠「台灣經驗」挺過疫情難關

最快10月台灣民眾赴印尼免簽！ 金禾國際取得印尼翎亞航空台灣總代理 島嶼旅遊多元選擇

相關新聞

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

英國製造業產值不斷下滑，最新數據顯示，如今該國已經摔出全球前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則已超車英國，成為第...

遊客餵日本奈良鹿吃「糞便仙貝」拍片 日本人怒了出手一招K.O.

「奈良鹿」在日本被視為神明的使者，已被列為國家天然紀念物，是受保護的動物，但7月不止一次有疑似遊客騷擾及攻擊奈良鹿的行為，燃點日本網友怒火。

報告：印尼大型煤礦公司忽視甲烷排放 掩蓋環境影響

根據一份今天發布的報告，二氧化碳排放大國印尼的煤礦公司忽視會導致全球暖化的甲烷排放，掩蓋其營運對環境造成的全部影響

COVID-19使澳洲死亡率高於平均 未來數年可能持續

一份今天發布的報告顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍導致澳洲的死亡率高於平均值。專家預估，澳洲未來數年將持...

最新里程碑！研究顯示血液檢測診斷阿茲海默症的準確度已達90%

科學家長期以來一直希望能藉由簡單的血液檢測，就能診斷阿茲海默症（Alzheimer's），現在這項期待又向前邁進了一大步...

冒豪雨救災…日警連人帶車被沖走 居民難接受「好警察罹難」

近來不只台灣因凱米颱風來襲各地豪雨，日本也因為封面停滯影響，部分地區出現破紀錄的大雨，造成許多災情。更發生本應前往救災的警察，卻在路途中被沖走，不幸殉職的悲劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。