最新里程碑！研究顯示血液檢測診斷阿茲海默症的準確度已達90%

科學家長期以來一直希望能藉由簡單的血液檢測，就能診斷阿茲海默症（Alzheimer's），現在這項期待又向前邁進了一大步。研究人員在《美國醫學會雜誌》（JAMA）28日刊出一項研究中說，在診斷阿茲海默症上，血液檢測的準確度已明顯高於醫師對認知測驗及電腦斷層掃描的解讀。阿茲海默症是最常見的失智症類型。

紐約時報報導，這項研究發現，血液檢測在90%的案例中，正確判斷出有記憶問題的患者，是否罹患阿茲海默症。而失智症專家使用認知測驗加上電腦斷層掃描（不包括昂貴的PET掃描或侵入性脊椎穿刺），準確率為73%。若是施行上述測驗及掃描的是一般家庭醫師，而非失智症專家，準確率僅61%。

這項研究發表於28日在美國費城舉行的阿茲海默症學會國際研討會，是科學家尋找平價簡便的阿茲海默症診斷方法的最新里程碑。

目前全球超過3200萬名阿茲海默症患者，醫學專家說，上述發現讓世人更接近以下這種狀況──在定期體檢中接受驗血，檢查是否出現認知能力損害，就像如今人們驗血檢查膽固醇那樣。

近年來業界已研發出幾種阿茲海默症的血液檢測辦法，但那些主要是用來篩檢臨床試驗的參與者，還有些專家藉此協助找出患者的失智症是由阿茲海默症或其他病症引起。

28日刊出的那項研究是由瑞典所做，專家提醒，若要在美國使用，其結果應在美國多元的人口中加以確認。

專家強調，血液檢測應該只是篩檢過程中的一個步驟，最重要的是，血液檢測應該只用在記憶力衰退或有其他認知能力衰退症狀的患者，而不是用在那些認知能力健康的人，藉此預測他們是否將罹患阿茲海默症。

醫學專家還說，上述血液檢測應該在做過評估記憶力和思考力的各種測試及電腦斷層掃描之後才做。而且血液檢測的結果應由以下這幾種方法之一來確認：PET 掃描或脊椎穿刺，這兩種方法可測量一種稱為澱粉樣蛋白的蛋白質，此蛋白質會在阿茲海默症患者的大腦中累積，並形成斑塊。