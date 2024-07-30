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超商廁所應該收費？經營者怨越來越多人「上完沒買東西就走」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本部分超商業者，認為店內廁所應該收費。 圖／Ingimage
日本部分超商業者，認為店內廁所應該收費。 圖／Ingimage

現在的便利商店，除了販售各種商品以外，也經常附有飲食區和廁所，儼然是街頭的小休息站。然而，隨著使用的人越來越多，環境整潔也成為不少店家困擾的問題，特別是廁所的部分，更讓一些業者認為，是不是應該考慮進行收費。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，便利商店店家經營者指出，廁所雖然是免費開放的，但其實廁所本身，卻有著水電費、消耗品、清掃人事費等等的成本，也算是一種開銷。

這位業者指出，他從好幾年前開始，就向總公司要求讓廁所開放收費，但是總公司認為免費出借廁所，可以順便招攬客人。然而，過去確實有不少顧客借廁所後，會在店內消費，但現今方便完後就立刻離開，什麼也沒買的客人越來越多。而且很多客人習慣不好，常把廁所搞得異常髒亂。

另一位便利商店業者也同意，表示廁所這個問題，早就困擾了他超過十年以上。有的人上廁所會亂丟垃圾、尿布，甚至把狗大便也扔在廁所裡。他也張貼公告，表示現在各種成本飛漲，希望如廁解急完的人，就算只是一顆糖果也好，多少買點東西幫幫店家。

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