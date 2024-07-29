日本出現今年最高溫 栃木縣佐野市41度

日本栃木縣佐野市今天下午出現攝氏41度高溫，創下今年全日本最高溫紀錄。東京市中心一度達38度，38個都府縣發布「中暑警報」。當局呼籲民眾除非必要不要外出，在室內不要忍著不開冷氣，務必做好防中暑的準備。

日本放送協會（NHK）報導，高氣壓籠罩下，東日本和西日本今天氣溫持續上升。截至當地時間下午2時，栃木縣佐野市高溫攝氏41度，群馬縣館林市、靜岡縣濱松市船明高溫40.2度，埼玉縣熊谷市、鳩山町高溫39.9度等。

其中，靜岡縣濱松市船明率先在上午11時42分測到40.2度，這是繼7月7日在靜岡市測到40度以來，日本再次出現突破40度高溫。下午1時36分，群馬縣館林市也出現40.1度，栃木縣佐野市則在下午2時測到41度。

日本觀測史上最高氣溫是攝氏41.1度，出現在2018年7月23日埼玉縣熊谷市，熊谷市因此被冠上「日本第一酷熱」的稱號。不過，2020年8月17日靜岡縣濱松市也觀測到41.1度，打平史上最高氣溫紀錄。

JR熊谷車站前的行人，許多撐著陽傘或手持電風扇。一名60多歲男性受訪說：「熱到恐怖的程度，光是走路就一直出汗，手帕根本來不及擦。為了不要中暑，我儘量多喝水，或到陰涼的地方休息。」

此外，京都市、岡山市、宇都宮市、茨城縣土浦市出現39度，東京市中心、大津市、高知市、廣島市高溫38度，都需要特別留意。

日本氣象廳與環境省對容易發生中暑的東北至九州共38個都府縣發布「中暑警報」，呼籲除非必要不要外出，在室內開冷氣，以及經常補充水分和鹽分等。由於年長者和嬰兒特別容易中暑，也請家人特別留意。