日本靜岡縣民宅血案3死 疑孫子做案後逃逸

日本靜岡縣菊川市一棟民宅昨天發生命案，住在這棟房子內的一對8旬夫婦與其52歲女兒共3人死亡。警方初步研判，可能是老夫婦20幾歲的男孫持刀做案，且事後徒步逃逸。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，3名死者昨天被人發現倒在家中、血流如注，送醫後均宣告不治。菊川警察署今天已知3人身上均有刀傷，仍在調查死因。

根據警方目前調查，這對老夫婦平時與2個女兒共4人同住，案發當時大女兒正好外出不在家，而一名住在其他地方的20多歲男孫疑似在昨天中午左右到這棟民宅持刀做案。

其中一名死者是高齡81歲的澀谷育子，她在警察趕到現場時還能說話，並宣稱「孫子已徒步逃走」。

此外，屋內出現像是凶器的刀具。菊川警察署正以孫子持刀上門犯案後徒步逃逸的方向偵辦此案，且仍在持續分析周邊監視器畫面，尋找犯嫌下落。