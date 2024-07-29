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日本山形縣秋田縣大雨3死 逾千棟民宅淹水

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本山形縣、秋田縣上週降下破紀錄大雨，已知造成3人死亡、多地水患與土石流等災情，超過1000棟民宅淹水。山形新幹線山形站至新庄站區間停駛至8月中旬。

日本放送協會（NHK）報導，山形縣與秋田縣受到梅雨鋒面影響，上週降下破紀錄大雨，導致最上川等多條河流氾濫，進一步造成多地淹水、土石流等災情。

山形縣內各地方政府表示，截至昨天下午4時，17個市町村約1100棟民宅淹水，包含遊佐町約350棟，戶澤村與酒田市分別約300棟。

另外，秋田縣政府表示，北秋田市有2棟民宅遭土石流侵襲受損；由利本莊市、橫手市等地共164棟民宅遭遇程度不一的淹水，還有長照機構也出現淹水災情。

山形縣與秋田縣內的地方政府仍在確認受災全貌。

山形地方電視台櫻桃電視台（SAY）報導，JR東日本公司宣布，受到豪雨影響，山形新幹線往返山形站至新庄站區間的列車停駛到8月中旬。

地方鐵道路線部分，JR東日本山形分支表示，奧羽本線村山站至新庄站之間的列車停駛到8月中；奧羽本線新庄站至院內站、陸羽東線及陸羽西線等部分區間停駛，目前不清楚何時能搶通。

NHK詢問山形縣與秋田縣警方後得知，受到大雨影響，兩縣各有2人與1人，總共3人死亡，其中包含山形縣新庄市的1名員警。

本月25日有兩名員警駕駛巡邏車值勤時，在山形縣新庄市一座橋梁附近遭大水沖走失聯，其中1名警察不幸死亡；昨天在警車被沖走的地點附近，有人發現1名男性死者，警方正在確認身分。

秋田市1名86歲老翁26日被人發現陳屍於雄物川。警方初步研判他疑似掉入水位上漲的河川中罹難。

至於失蹤部分，山形縣酒田市1名86歲婦人欲與家人撤離，行走在河畔步道時下落不明；25日，秋田縣湯澤市一處道路工地發生土石流，1名年逾六旬工程人員被捲入，至今生死未卜。

日本 淹水 秋田

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