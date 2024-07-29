加觀光小鎮賈斯坡野火獲控制 鄰近火勢短期難滅

加拿大有關當局今天表示，吞噬西部熱門觀光小鎮賈斯坡近1/3區域的野火，現已獲得控制，但消防人員仍在忙著撲滅其他鄰近的野火，而這恐再持續數月之久。

法新社報導，這場22日因雷擊打到乾燥地區而引發的野火，是亞伯達省（Alberta）占地廣大的賈斯坡國家公園（Jasper National Park）百年來規模最大的一個。

市鎮賈斯坡（Jasper）有約3成建築物被燒毀，但未傳出有人員喪生。賈斯坡是觀光勝地，被視為是加拿大洛磯山脈景色中的「瑰寶」。

加拿大公園管理局（Parks Canada）今天透過社群平台X表示，「我們預期小鎮內所有火勢將於今天撲滅。」

自22日以來，賈斯坡有約2萬5000名居民和遊客被撤離。

加拿大公園管理局說，在賈斯坡作業的各大團隊今天持續在小鎮周邊戒備，以防火勢再起並保護重要的基礎設施。

加拿大公園管理局表示，唯有野火活動風險大幅下降，賈斯坡這個城鎮才會重新對外開放。

然而，事故處理副指揮官謝波德（LandonShepherd）指出，要讓賈斯坡國家公園境內的野火獲得控制「絕非易事」。

估計有約3萬2000公頃的森林地已遭焚燒殆盡。

加拿大公園管理局表示，亞伯達省內今天仍有135處野火未滅，其中1/4處被視為失控狀態。