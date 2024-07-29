快訊

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

雨彈升級、雨區擴大！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

名廚江振誠記者會預告退休 全台最難訂餐廳RAW年底謝幕

加觀光小鎮賈斯坡野火獲控制 鄰近火勢短期難滅

中央社／ 蒙特婁28日綜合外電報導

加拿大有關當局今天表示，吞噬西部熱門觀光小鎮賈斯坡近1/3區域的野火，現已獲得控制，但消防人員仍在忙著撲滅其他鄰近的野火，而這恐再持續數月之久。

法新社報導，這場22日因雷擊打到乾燥地區而引發的野火，是亞伯達省（Alberta）占地廣大的賈斯坡國家公園（Jasper National Park）百年來規模最大的一個。

市鎮賈斯坡（Jasper）有約3成建築物被燒毀，但未傳出有人員喪生。賈斯坡是觀光勝地，被視為是加拿大洛磯山脈景色中的「瑰寶」。

加拿大公園管理局（Parks Canada）今天透過社群平台X表示，「我們預期小鎮內所有火勢將於今天撲滅。」

自22日以來，賈斯坡有約2萬5000名居民和遊客被撤離。

加拿大公園管理局說，在賈斯坡作業的各大團隊今天持續在小鎮周邊戒備，以防火勢再起並保護重要的基礎設施。

加拿大公園管理局表示，唯有野火活動風險大幅下降，賈斯坡這個城鎮才會重新對外開放。

然而，事故處理副指揮官謝波德（LandonShepherd）指出，要讓賈斯坡國家公園境內的野火獲得控制「絕非易事」。

估計有約3萬2000公頃的森林地已遭焚燒殆盡。

加拿大公園管理局表示，亞伯達省內今天仍有135處野火未滅，其中1/4處被視為失控狀態。

加拿大 國家公園 社群

延伸閱讀

出動逾2百名消防搶救 桃園龜山倉儲大火延燒15小時撲滅

奧運女足／加拿大女足力抗醜聞重罰 踢下法國保住晉級希望

溫哥華華文媒體攝影展 見證鏡前幕後點滴歷史

奧運女足／加拿大無人機情蒐 分組賽扣6分教練禁賽1年

相關新聞

被流放的游擊隊：時空凍結40年，泰南邊境「馬共村」遊記

泰國南部的市鎮一直是馬來西亞北部居民喜愛的旅遊景點。每逢週末或連假，坐落在馬泰邊境的泰國最南端市鎮勿洞（Betong），都會塞滿準備通關的遊客。這一座距離馬來西亞只有不到半小時車程的小鎮，封存了另一種馬來西亞想像。譬如，和諧共處的族群關係——華裔與馬來裔雖然是該鎮的主要族群，他們卻說著同一種語言泰語，他們的生活圈也未有馬來西亞這般涇渭分明。

冒豪雨救災…日警連人帶車被沖走 居民難接受「好警察罹難」

近來不只台灣因凱米颱風來襲各地豪雨，日本也因為封面停滯影響，部分地區出現破紀錄的大雨，造成許多災情。更發生本應前往救災的警察，卻在路途中被沖走，不幸殉職的悲劇。

瑞典研究：驗血抓出阿茲海默症 準確率90%

根據最新研究報告，新的血液檢測將可以幫助醫師，更快、更準確地診斷阿茲海默症(Alzheimer's disease)，但...

租房遇變態房東！屋內安裝8個針孔鏡頭偷拍女租客沐浴更衣 判刑出爐

新加坡發生房東偷拍租客案件。有馬來西亞藉女子於2019年要到新加坡工作，當地1對夫妻住在2房公寓，以月租600新加坡元（約新台幣14,868元）…

這款咖啡不要喝！醫生警告100%有毒：可致中風死亡 6症狀即求醫

這款咖啡不要喝！馬來西亞有醫生警告不要飲用1款名為「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」的咖啡，因它含有醫生處方藥物…

日本喊管制電動行李箱騎行

搭載電動馬達、可騎乘的電動行李箱，讓人可快速穿梭在機場和車站間，但隨著這種行李箱日益流行，還有愈來愈多外國旅客違法「騎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。