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冒豪雨救災…日警連人帶車被沖走 居民難接受「好警察罹難」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本發生警察為了救災，卻慘遭大水遭沖走罹難的悲劇。圖擷自ANNnewsCH YouTube
日本發生警察為了救災，卻慘遭大水遭沖走罹難的悲劇。圖擷自ANNnewsCH YouTube

近來不只台灣因凱米颱風來襲各地豪雨日本也因為鋒面停滯影響，部分地區出現破紀錄的大雨，造成許多災情。甚至發生前往救災的警察，在路途中被沖走，不幸殉職的悲劇。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，25日晚上，山形縣新庄市警局收到求救訊息，於是26歲的玉谷凌太警部補和20多歲巡察部長兩人，駕著警車，打算前往新庄市本合海地區。

由於目標地河川暴漲，四周嚴重淹水，兩位警察又沒有攜帶救生衣，因此警局後續派出人員，帶著救生衣要和兩人會合。但因為中間遭遇土石坍方，結果未能將救生衣送到兩位警官手中。

隨後玉谷警官進行通報，在45秒的對話中，提到他們「連同警車一起被沖走了」。過了半小時後，巡察部長又來電「我逃出警車，但被沖走了」，接著兩人就此下落不明。直到26日，先是尋獲了玉谷警部補的遺體，接著在28日早上又發現另一具遺體，經由服裝等線索，確認就是罹難的巡察部長。

當地居民表示，玉谷警官為人正直，是一位好警察，沒想到卻在新聞上看到不幸的消息，因此嚇了一大跳，顯然為此感到相當遺憾。

日本 殉職 警察 警車 豪雨

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