法國鐵路網奧運開幕前遭破壞 當局：受損已修復
法國國家鐵路公司（SNCF）今天表示，在奧運開幕前數小時，遭人破壞造成癱瘓的鐵路網，目前已修復受損部分，預定明天恢復正常服務。
法國國家鐵路公司表示，巴黎以西的列車主要幹線服務「幾乎正常」。高速列車（TGV）有3/4在首都巴黎以北的主要幹線上行駛，「從現在起，旅行時間不會拉長」。
巴黎奧運26日開幕前的數小時，法國大部分鐵路網遭受破壞而癱瘓。
26日至27日，數以萬計鐵路乘客苦於火車延誤、班次取消，當時有80萬名旅客行程受阻。
目前尚不清楚是何人在25日至26日連夜對鐵路基礎設施重要站點發動3起攻擊，也不清楚這些攻擊是否為蓄意安排來破壞26日奧運開幕式。
法國國家鐵路公司表示：「感謝SNCF員工做出的傑出貢獻，他們從26日早上起就馬不停蹄地工作，所有受破壞攻擊影響的高鐵服務修復工作現已全部完成。」
「經測試結果，鐵路路線現在已可正常運轉。」
聲明指出：「從週一（29日）早上起，鐵路將不會再出現干擾。」
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