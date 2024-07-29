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這款咖啡不要喝！醫生警告100%有毒：可致中風死亡 6症狀即求醫

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞有醫生警告不要飲用1款名為「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」的咖啡。（示意圖）
馬來西亞有醫生警告不要飲用1款名為「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」的咖啡。（示意圖）

這款咖啡不要喝！馬來西亞有醫生警告不要飲用1款名為「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」的咖啡，因它含有醫生處方藥物「昔多芬（Sildenafil）」，如果攝取過量，會出現頭疼、作嘔、腹瀉等6個症狀，嚴重更可能會中風甚至死亡。

經常在社交媒體分享醫藥資訊的馬來西亞執業醫生阿末三漢表示，許多馬來西亞人會飲用名為「宋谷咖啡（Kopi Songkok）」的咖啡」，但阿末三漢指出，「宋谷咖啡」含有醫生處方藥物「昔多芬（Sildenafil）」，會導致血管擴張進而引發血壓急劇下降，如果沒攝取適當劑量，會出現副作用，例如頭疼、作嘔、腹瀉、肌肉疼痛、心跳加速、中風，最嚴重甚至可能導致死亡。

阿末三漢補充，馬來西亞衞生部已禁止銷售「宋谷咖啡」，證實該款咖啡「100%有毒」，惟外界仍在非法銷售，又驚訝許多馬來西亞人還在飲用。

他警告千萬不要喝「宋谷咖啡」，若出現上述症狀，就要及早求醫。

文章引來當地網友關注，不少人感到驚訝害怕，表示不會再喝「宋谷咖啡」，「以後不會再喝了」、「許多人仍然輕視了它的危害……」。

延伸閱讀：

咖啡這樣喝恐致食道癌！加這東西喝後更傷身 醫生警告4類人少喝

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文章授權轉載自《香港01》

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