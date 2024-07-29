溫哥華華文媒體攝影展 見證鏡前幕後點滴歷史

一群溫哥華新聞工作者舉辦「鏡前+幕後-華文媒體記者報導攝影側拍展」，展出逾百張照片呈現過去30年在溫哥華發生的重大新聞事件，也見證華文媒體從「紙本」轉向「數位」的跌宕。

參展的記者包括：何元、徐嘉銘、黃憶欣、李中恩、朱冠華、邱晨、王露等人，多數是台裔背景，在台灣新聞界工作後，移民加拿大仍繼續執筆奮戰。

策展人黃憶欣曾在台灣全球首家網路原生報「明日報」工作，後任職溫哥華台灣日報、世界日報，如今是星島日報採訪主任。她表示，這一次突發奇想的展覽，起源於幾位好友看到一張十幾年前中國走私貪汙犯賴昌星逃亡加拿大的照片，回憶起揮汗如雨地追在新聞第一線的時刻，於是大家動念，決定挖箱寶展出「鏡前」和「幕後」照片，敘述引人入勝的歷史新聞和點滴花絮。

現場也展出溫哥華曾經擁有的珍貴報紙紙本。「台灣日報」曾於2000年初在溫哥華創刊，惜1年多後宣布停刊。「世界日報」在加拿大經營20幾年後，2015年12月31日刊印最後一期。香港老字號的「星島日報」則於2022年8月底起停印加拿大報紙，所有新聞網路化，每周僅出版「星島頭條」的周刊雜誌。如今只剩下香港「明報」繼續堅持每日出報。

展覽的新聞照片中可以看到年輕的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）風采；還有英國威廉王子和凱特王妃，以及日本天皇明仁等多位國際政要訪問溫哥華時萬人空巷的情況。

還有在巴黎奧運中擔任開場火炬手的法國足球名將席丹（Zinedine Zidane）和英國足球巨星貝克漢（David Beckham）曾在溫哥華踢球的珍貴畫面；以及溫哥華著名的裸泳、裸騎自行車、同志大遊行等活動的趣味鏡頭。

曾任世界日報溫哥華總編輯的何元見證30年來許多重大的歷史時刻。攝影功力一流的他，仍隨時拿著數位相機捕捉社會動態，他說：「現在隨拍隨看很方便，但非常懷念早年拍了照片，要快速衝至溫哥華唐人街照相館沖印的日子，否則晚上6點店關門了，新聞照片就趕不上排版印刷了。」

曾在台灣和加拿大多家媒體工作過的徐嘉銘說，每個人都對美國前總統川普（Donald Trump）在被槍擊當天，飄揚的美國國旗下，臉上帶著血的他仍振臂一呼的照片印象深刻。「一張好照片勝過千言萬語，我們希望用新聞照片帶著溫哥華新老移民再一次走過美好歲月。」

昨天的展覽茶會上，加拿大國會議員繆宗晏（Wilson Miao）、卑詩省議員姚君憲（Henry Yao）、駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣、許多僑界領袖和新聞界戰友們都到場同慶。劉立欣讚佩記者們站在事件的最前線報導真相，也得以讓更多人「看見台灣」。

曾經被記者「靈魂拷問」的政要們都很開心，笑稱今天輪到記者成為主角，有機會被「拷問」了。共同浴血奮戰的新聞夥伴們則彼此分享書寫過的美好歷史，暢言「英雄不死」「一日為記者、終生新聞人」。