日本喊管制電動行李箱騎行

搭載電動馬達、可騎乘的電動行李箱，讓人可快速穿梭在機場和車站間，但隨著這種行李箱日益流行，還有愈來愈多外國旅客違法「騎」到公路上，已引起日本政府注意，並且予以限制。

共同社報導，一名中國大陸婦人6月在大阪人行道上，騎乘電動行李箱遭檢舉，成為第一位因無照駕駛而移送檢方者。7月初，一名印尼男孩騎著電動行李箱穿梭在大阪鬧區道頓堀的人群間，他的家人得知這樣做在日本違法後很吃驚，因為印尼到處都可這麼騎。

日本目前將這種在亞洲其他國家特別流行的電動行李箱，歸類為機動車輛，騎上路須配備安全裝備和持有駕照。日本兩大機場已要求旅客勿在機場內騎乘行李箱，警方也敦促國內零售商提醒顧客在使用時的嚴格法規限制。

近年來，馬達和電池技術的進步，已導致許多新的行動裝置出現。日本去年7月修法允許電動滑板車上路無需駕照後，相關事故已大幅增加。

維也納工業大學交通研究所資深科學家柴山多佳兒表示，意外的新形態運輸方式將持續出現。鑒於日本歸類為機動車輛的範圍，該國需討論「是否該建立新分類」，處理電動行李箱問題。