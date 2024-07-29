南韓「催生」 擴大引進外傭

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓政府希望透過引進外傭，來減輕女性家務負擔，和鼓勵女性生小孩。 路透
南韓政府希望透過引進外傭，來減輕女性家務負擔，和鼓勵女性生小孩。 路透

南韓正計劃引進更多薪資較低的外籍幫傭，以減輕女性的家務和育兒負擔，從而鼓勵女性多生小孩。

英國金融時報（FT）報導，未來幾周將有約100名菲律賓籍勞工抵達首爾，接受語言和文化訓練，9月開始從事幫傭工作。若這項試驗計畫成功，明年中前會再有1,200名勞工前往首爾。

南韓政府期望，藉由提供更多家庭勞務協助，能提高南韓女性的生育意願，以挽救該國現為全球數一數二低的生育率。

主要國家生育率 圖／經濟日報提供
主要國家生育率 圖／經濟日報提供

南韓今年生育率預料將降至0.68，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）認為維持人口大致穩定所需的2.1。

雇傭勞動部負責這項計畫的官員表示：「如今在職父母能多一種選擇來滿足他們的需求，可能有助提升出生率和女性經濟參與。」「若這項試驗計畫成效不錯且需求很高，可能會擴大這項計畫。」

南韓總統尹錫悅6月宣布，人口下滑已造成「國家緊急狀態」，南韓政府今年也頒布許多政策以因應人口危機，包括擴大財務獎勵給有意生兒育女的準父母、提高生育津貼至200萬韓元（1,400美元）、建造更多給年輕家庭的住宅，以及提高對生育療程的財務支援。

政府也承諾將擴大對新婚夫妻的減稅、建造更多托兒所，以及拉長育嬰假到18個月，使勞工更容易彈性工作。

這計畫是從香港和新加坡汲取靈感；香港和新加坡也重度仰賴與僱主同住、來自菲律賓和印尼的外籍幫傭，協助家務和育兒。

首爾當局表示，這些外籍幫傭的月薪是南韓的基本薪資200萬韓元，低於韓籍幫傭的350萬～450萬韓元行情價，但遠高於香港的外籍幫傭基本月薪約620美元。雖然這可能不利於大眾接納，卻是避免剝削的薪資。

一些首爾的在職父母已認為，每月花200萬韓元請一名幫傭很貴。38歲的三寶媽公務員崔敏英（音譯）表示：「如果要我為這項服務花200萬韓元，我寧可辭掉工作自己做。這相對於我的收入來說太貴。」

南韓 生育 首爾

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