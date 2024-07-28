歌手登台爆發踩踏事故 民主剛果首都演唱會意外、釀7死多人受傷
剛果民主共和國當局指出，首都金夏沙（Kinshasa）今天舉行的一場演唱會發生踩踏事故，導致7人死亡、多人受傷，部分民眾還被送入加護病房救治。
美聯社報導，金夏沙省省長彭巴（Daniel Bumba）表示，這起踩踏事故發生於金夏沙市中心一座可容納8萬人的體育場，當時有高人氣的當地歌手卡蘭巴伊（Mike Kalambayi）登台演出。
國營電視台RTNC報導，有7人死於這場混亂，部分傷者則被送到加護病房。
相關當局沒有對踩踏事故的原因發表評論，只說正在進行調查。然而，籌劃這場演唱會的當地一間音樂經紀公司指出，當時有維安人員試圖制伏一些惹麻煩的人士，混亂就爆發了。
這間音樂經紀公司發布的聲明提到，估計現場有3萬名聽眾。
似乎拍下現場狀況的影片及演唱會轉播畫面顯示，大批群眾聚集在體育場外的柵欄前等待進場，場內則可看到人們湧向舞台。
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