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逾一周前中斷網路…孟加拉喊將恢復連線 學生團體要求釋放示威領袖

中央社／ 達卡28日綜合外電報導
孟加拉當局為遏制致命動亂，一個多星期前中斷全國行動網路，電信部長巴拉克表示，今天下午將恢復國內行動網路訊號。但學生團體矢言恢復抗議活動，除非他們的領袖能獲釋。圖為孟加拉國達卡市首席治安法院法院外，被捕的嫌疑人親屬看著警車中的被捕者。歐新社
孟加拉當局為遏制致命動亂，一個多星期前中斷全國行動網路，電信部長巴拉克表示，今天下午將恢復國內行動網路訊號。但學生團體矢言恢復抗議活動，除非他們的領袖能獲釋。圖為孟加拉國達卡市首席治安法院法院外，被捕的嫌疑人親屬看著警車中的被捕者。歐新社

孟加拉當局為遏制致命動亂，一個多星期前中斷全國行動網路，電信部長巴拉克表示，今天下午將恢復國內行動網路訊號。但學生團體矢言恢復抗議活動，除非他們的領袖能獲釋。

法新社報導，巴拉克（Zunaid Ahmed Palak）告訴記者，行動網路將在當地時間下午3時（格林威治標準時間9時）恢復正常；至於固網寬頻23日已經恢復連線。

這波動盪始於民眾抗議搶手公職的錄用配額政治化，隨後擴大為總理哈希納（Sheikh Hasina）執政15年來最嚴重的動亂。根據法新社統計警方和醫院資料的結果，上週的暴力情事造成至少205人死亡。

當局不僅派出軍人巡邏，全國範圍的宵禁實施一個多星期還沒解除。警方也逮捕數以千計的示威者，其中包括至少6名學生領袖。

學生團體「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）昨晚指出，除非他們的領袖在今天獲釋，否則會從明天起恢復抗議。這個團體也要求，須追究政府部會首長和警察導致示威者死亡的責任。

孟加拉最大報媒「曙光日報」（Prothom Alo）報導，自從動亂開始以來，全國至少有9000人被捕。

孟加拉 宵禁 網路

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