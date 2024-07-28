挑戰世界第2高峰新路徑 日本2登山家從K2海拔約7千公尺處滑落、狀況不明
位於巴基斯坦的世界第2高峰喬戈里峰（K2），昨天傳出兩名日本登山家企圖挑戰新路徑時失足滑落，目前暫不清楚兩人是否平安。
日本朝日電視台報導，經營體育用品的日本石井體育公司（Ishii Sports）表示，所屬45歲登山家平出和也及39歲中島健郎兩人，7月27日在最高峰海拔8611公尺的喬戈里峰登山途中，從海拔約7000公尺處滑落。
日本駐當地大使館昨天表示，有兩名日本男性在登山過程中滑落，年齡分別是40多歲及30多歲。
當局出動直升機進行搜救，雖然確認兩人位置，但受限海拔高度及山坡角度無法降落，正嘗試從陸上展開搜救。
目前不清楚兩名日本登山家是否平安。已知兩人此行首度挑戰喬戈里峰西側無人嘗試過的登山路徑。石井體育已在總公司成立對策本部，進行相關資訊蒐集。
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