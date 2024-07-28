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日本高溫恐將持續！東京36.8度入夏最熱 千葉飆近40度高溫

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本千葉縣市原市今天飆出近攝氏40度危險高溫，東京市區也以36.8度高溫成為當地今年入夏以來最熱的一天。圖為東京銀座購物街，撐著遮陽傘的行人站在烈日下。美聯社資料照
日本千葉縣市原市今天飆出近攝氏40度危險高溫，東京市區也以36.8度高溫成為當地今年入夏以來最熱的一天。圖為東京銀座購物街，撐著遮陽傘的行人站在烈日下。美聯社資料照

日本千葉縣市原市今天飆出近攝氏40度危險高溫東京市區也以36.8度高溫成為當地今年入夏以來最熱的一天。目前預測高溫仍將持續，明天東京市區高溫有機會上看37度。

日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳表示，東京都內今天截至下午3時止，總計有52人因疑似中暑被急救送醫。這52人的年齡從10歲到96歲不等。

東京消防廳呼籲，民眾應在感覺口渴前勤於補充水分，處於室內環境應適當開啟冷氣跟電風扇等，徹底採取防中暑對策。

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士及川藍表示，西日本與東日本地方今天受高壓籠罩，不少地區上午就出現逾攝氏35度高溫，千葉縣市原市在下午2時30分前已飆出39.8度的危險高溫。

根據目前預測，這波危險高溫將持續到明天，關東及東海地方內陸地區可能會出現近40度高溫。至於未來幾天仍將暫時持續「猛暑」，民眾必須特別留意中暑。

不過，北日本地方一直到7月30日止都將持續降雨，東北地方部分地區明天可能出現激烈雨勢，對象地區民眾須嚴防大雨致災。

今天除了市原市飆出近40度高溫，靜岡縣濱松市高溫也達39.2度。至於東京市區高溫36.8度，是今年入夏以來最熱的一天，明天高溫有機再上看37度，創當地今年入夏最高溫。

目前預測明天包括埼玉市、秩父市及濱松市等地，最高溫都將來到39度，甚至關東與東海地方內陸地區可能迎來近40度危險高溫。

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