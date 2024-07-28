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能減緩疾病惡化！歐盟卻拒阿茲海默症新藥：不足以抵銷副作用風險

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟藥物管理局（EMA）經過評估後，拒絕給阿茲海默症新藥「Lecanemab」藥物許可。情境示意圖／Ingimage
歐盟藥物管理局（EMA）經過評估後，拒絕給阿茲海默症新藥「Lecanemab」藥物許可。情境示意圖／Ingimage

阿茲海默症新藥「Lecanemab」確認能減緩疾病惡化的速度，但歐盟藥物管理局卻不願核可！歐盟藥物管理局表示，該藥物確實能減緩疾病惡化，但無法抵銷腦腫脹、腦出血等可能的副作用！

每年千萬新病例

世界衛生組織》資料指出，目前有5500萬人罹患阿茲海默症，即俗稱的「老年癡呆」，且每年都還會多出1000萬的新病例，目前主流的說法仍為澱粉蛋白在腦袋中囤積，形成團塊，阻斷神經元，並破壞身神經突觸連結。

CNN》報導，針對阿茲海默症，不斷有新藥問世，其中「Lecanemab」更被證實，患者每個月接受一次新藥的治療，就能減緩阿茲海默症將近三分之一惡化速度，維持相對良好的生活水準，該藥物也於去年1月就獲得美國食品藥物管理批准。

副作用太明顯

然而，有三分之一接受實驗的患者出現了腦腫脹的副作用，嚴重甚至有危及生命。對此，布里斯托爾大學博士寇斯德表示，雖然該藥物有效，卻存在著「明顯副作用」且「缺乏長期研究數據」。

BBC》報導，歐盟藥物管理局（EMA）經過評估後，拒絕給「Lecanemab」藥物許可。歐盟藥物管理局表示，該藥物帶來的益處，不足以抵銷副作用的風險。

倫敦大學學院阿茲海默症研究所神經科學教授哈迪表示，歐盟這項決定可能會產生意想不到的後果，例如歐洲的早期阿茲海默症患者恐會決定到美國接受治療。

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