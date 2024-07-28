快訊

丈夫退休後外遇，不婚女兒卻不安慰！她反遭控：別用妳的犧牲來向家人情緒勒索

新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

戴資穎球后餐來了！ 速食控必收「3大奧運新品」要吃爆

加州野火快速蔓延 規模達州史第7大

中央社／ 加州契科27日綜合外電報導

美國加州當局今天表示，州內北部失控的野火已迅速成為加州史上規模最大的火災之一。

法新社報導，加州森林防火廳（Cal Fire）在社群平台X上表示，至今天上午為止，這場「公園大火」（Park Fire）已燒毀近14.2萬公頃的土地，是加州史上規模第7大的野火。

這場促使當局勒令4000多人撤離家園的大火，將契科市（Chico）附近大多是鄉村與山區的土地吞噬殆盡。契科市位在加州首府沙加緬度（Sacramento）以北約145公里處。

加州森林防火廳指出：「極端大火持續對消防員構成挑戰。」

加州森林防火廳表示，儘管派出約2500名人力、動用10幾架直升機和數架飛機來滅火，目前控制的火勢仍在「0%」。

這場大火是24日在標特郡（Butte County）契科市附近竄出火苗，幾小時內就摧毀了當地與鄰近的德哈馬郡（Tehama County）大片地區。

加州森林防火廳今天更新資料指出：「有134棟建築物已被大火燒毀。」

警方25日拘留了一名42歲男子，他涉嫌將一輛著火的汽車推入山谷而引發火災。

專家表示，人類活動加速氣候變遷，這情況正導致更多極端氣候事件。

火災

延伸閱讀

雲林媽祖廟新興宮今發生火災 凌霄寶殿全面燃燒

火災經過11天火場內有焦屍 疏失與否？資深消防怎麼說

新莊工廠火災後「近2個禮拜」 屋主清掃家裡竟發現焦屍

華爾街日報：賀錦麗是典型的加州進步左派

相關新聞

星期人物／奧運成權力競賽：巴黎市長與馬克宏的政治交鋒

巴黎奧運儼然成為巴黎市長伊達戈與總統馬克宏明爭暗鬥的擂臺。開幕典禮上，馬克宏以東道主身分站C位。開幕前一周，伊達戈縱身躍入塞納河證明水質符合奧運標準，替巴黎奧運做了最佳宣傳。馬克宏不落人後，派出體育部長跟進，再次掛保證。伊達戈究竟是何許人？馬克宏為何這麼在意她？

加拿大西部觀光小鎮賈斯坡遭野火蹂躪 1/3區域已毀

加拿大當局今天表示，大規模野火摧毀西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域，目前火勢仍未獲得控制，不過天降甘霖...

對付奧客！日本AIRDO航空出新招 地勤不再別「胸前名牌」

就在日本運輸業界因應「奧客」無理要求已成課題的情況下，以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最...

西班牙80死列車翻覆 駕駛判刑天價判賠

西班牙2013年發生列車出軌翻覆釀80死，當時成為近70年來死傷最慘重的火車事故。西班牙的法院今天將列車駕駛與一名安全主...

日本申遺成功！淘金虐人煉獄「佐渡金山」

日本在今年2月初再度提出世界遺產申請，主推新潟縣佐渡島歷史悠久的礦山——「佐渡金山」——從江戶時代以來有將近400年的開礦歷史，除了因武士傳說與後來的經典遊戲《信長之野望》系列而聞名外，佐渡島「日本第一的金山」更曾是江戶幕府得以穩固經濟的黃金鄉。

「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究

在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署（NASA）毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。