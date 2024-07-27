過度觀光有風險 高檔路線或能避免衝擊

巴黎奧運開幕了，除了迎接各國參賽運動員、賽事觀眾，花都今年也絕對不缺觀光客。全球多個國家現在都出現「過度觀光」問題，幾個歐洲熱門度假景點已經不讓郵輪停靠，巴塞隆納禁止出租公寓給觀光客；日本因為日圓大為貶值特別吸引外國旅客，可以把富士山當背景的拍照打卡熱點架起布幕阻擋觀光客，有些餐廳甚至對外國客人收費較高，採兩級定價。

種種「趕客」行徑，至少到目前為止，並沒有讓觀光客止步。

今年第1季國際觀光旅遊市場，比起新冠疫情前的2019年同期，只差幾個百分點而已。國際航空運輸協會（IATA）估計今年全球航空客運營收可達7,440億美元，較2019年高22%，較2023年高5%。國際郵輪協會（CLIA）預期今年郵輪的旅客乘載人次可達3,470萬人，較2019年成長17%。

對觀光旅遊業的投資人而言，這是個威脅，也是個機會。

先來看看郵輪公司最近的表現。嘉年華（Carnival）上個月末公布的第1季財報強勁，優於分析師預期，那時股價開啟一波上漲，競爭對手皇家加勒比（Royal Caribbean Cruises）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）股價也跟著走高。近日股價則是又再震盪轉弱。

旅遊類股的股價大多相對是便宜的，郵輪業者目前仍承受債務壓力，航空公司對於休閒旅客和商務旅客都需要。疫情期間砍掉的運能還沒補回，若需求持續旺盛的話，好處是票價可以提高。

金融時報分析，最安全的一塊市場可能就屬高檔旅遊這個層級。「少」、「貴」正好就不容易演變成「過度觀光」，減少了因為反觀光而來的風險。

安縵（Aman Resorts）、麗思卡爾頓飯店（Ritz Carlton）、四季酒店（Four Seasons），都在超級奢華的頂級市場追求成長；雅高酒店集團（Accor）2022年更是買下了豪華火車「東方快車」（Orient Express），上個月連手路易威登集團（LVMH）要來共同開發這有著150年歷史的知名列車的商機。

喜馬拉雅王國不丹，是個懷抱「高價低量」旅遊業哲學的國家。外國觀光客前來每天收100美元，錢用於支應環保。觀光業占不丹經濟產出的5%到6%，成長受到管控，今年第1季的旅客成長一倍至2.5萬人，大約只是日本一天觀光客人數的25%。