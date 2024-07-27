快訊

台股上演大怒神補跌戲碼 今年來高股息ETF唯一贏過大盤的是它

過度觀光有風險 高檔路線或能避免衝擊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
法國代表隊搭乘遊船在巴黎塞納河上，進場參加奧運開幕式。 美聯社
法國代表隊搭乘遊船在巴黎塞納河上，進場參加奧運開幕式。 美聯社

巴黎奧運開幕了，除了迎接各國參賽運動員、賽事觀眾，花都今年也絕對不缺觀光客。全球多個國家現在都出現「過度觀光」問題，幾個歐洲熱門度假景點已經不讓郵輪停靠，巴塞隆納禁止出租公寓給觀光客；日本因為日圓大為貶值特別吸引外國旅客，可以把富士山當背景的拍照打卡熱點架起布幕阻擋觀光客，有些餐廳甚至對外國客人收費較高，採兩級定價。

種種「趕客」行徑，至少到目前為止，並沒有讓觀光客止步。

今年第1季國際觀光旅遊市場，比起新冠疫情前的2019年同期，只差幾個百分點而已。國際航空運輸協會（IATA）估計今年全球航空客運營收可達7,440億美元，較2019年高22%，較2023年高5%。國際郵輪協會（CLIA）預期今年郵輪的旅客乘載人次可達3,470萬人，較2019年成長17%。

對觀光旅遊業的投資人而言，這是個威脅，也是個機會。

先來看看郵輪公司最近的表現。嘉年華（Carnival）上個月末公布的第1季財報強勁，優於分析師預期，那時股價開啟一波上漲，競爭對手皇家加勒比（Royal Caribbean Cruises）、挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）股價也跟著走高。近日股價則是又再震盪轉弱。

旅遊類股的股價大多相對是便宜的，郵輪業者目前仍承受債務壓力，航空公司對於休閒旅客和商務旅客都需要。疫情期間砍掉的運能還沒補回，若需求持續旺盛的話，好處是票價可以提高。

金融時報分析，最安全的一塊市場可能就屬高檔旅遊這個層級。「少」、「貴」正好就不容易演變成「過度觀光」，減少了因為反觀光而來的風險。

安縵（Aman Resorts）、麗思卡爾頓飯店（Ritz Carlton）、四季酒店（Four Seasons），都在超級奢華的頂級市場追求成長；雅高酒店集團（Accor）2022年更是買下了豪華火車「東方快車」（Orient Express），上個月連手路易威登集團（LVMH）要來共同開發這有著150年歷史的知名列車的商機。

喜馬拉雅王國不丹，是個懷抱「高價低量」旅遊業哲學的國家。外國觀光客前來每天收100美元，錢用於支應環保。觀光業占不丹經濟產出的5%到6%，成長受到管控，今年第1季的旅客成長一倍至2.5萬人，大約只是日本一天觀光客人數的25%。

觀光客 郵輪

延伸閱讀

郵輪之旅延後1天返台 歐陽靖驚見奇特「颱風陰陽海」直呼：賺到了

郵輪改航程「那霸變香港」譚艾珍祖孫：天氣超好 100分

陸第2艘大型郵輪 部署廣州

搭郵輪出國夯！日本沖繩航程奪熱賣冠軍 2025「迪士尼探險號」啟航快卡位

相關新聞

加拿大西部觀光小鎮賈斯坡遭野火蹂躪 1/3區域已毀

加拿大當局今天表示，大規模野火摧毀西部觀光小鎮賈斯坡（Jasper）約莫1/3的區域，目前火勢仍未獲得控制，不過天降甘霖...

對付奧客！日本AIRDO航空出新招 地勤不再別「胸前名牌」

就在日本運輸業界因應「奧客」無理要求已成課題的情況下，以北海道為據點的航空公司AIRDO（原名北海道國際航空），已決定最...

西班牙80死列車翻覆 駕駛判刑天價判賠

西班牙2013年發生列車出軌翻覆釀80死，當時成為近70年來死傷最慘重的火車事故。西班牙的法院今天將列車駕駛與一名安全主...

日本申遺成功！淘金虐人煉獄「佐渡金山」

日本在今年2月初再度提出世界遺產申請，主推新潟縣佐渡島歷史悠久的礦山——「佐渡金山」——從江戶時代以來有將近400年的開礦歷史，除了因武士傳說與後來的經典遊戲《信長之野望》系列而聞名外，佐渡島「日本第一的金山」更曾是江戶幕府得以穩固經濟的黃金鄉。

「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究

在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署（NASA）毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物...

日本山形縣秋田縣破紀錄大雨 釀2死3失聯

日本山形縣跟秋田縣前兩天遭破紀錄大雨侵襲，已知造成兩人不幸死亡、3人下落不明。兩縣至少有800多棟民宅遭受程度不一的淹水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。