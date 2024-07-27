西班牙80死列車翻覆 駕駛判刑天價判賠

西班牙2013年發生列車出軌翻覆釀80死，當時成為近70年來死傷最慘重的火車事故。西班牙的法院今天將列車駕駛與一名安全主管各判刑2年半。

法新社報導，2013年7月24日編號04155班次的Alvia高速列車出軌翻覆，事發時列車時速達179公里，是當地路段限速的2倍以上。

這列8節車廂列車的出事地點，位於西班牙西北部城鎮聖地牙哥德孔波斯特拉市（Santiago deCompostela）。

法院判2名被告過失致死罪，稱被告「違反職責賦予所應照看的義務」，並判被告須賠償2500萬歐元（約新台幣8.9億）。這筆費用將由他們的員工保險承擔。

列車出軌翻覆後，部分車廂插入一面混凝土牆，事故造成80人罹難、140多人受傷，成為西班牙自1944年以來傷亡最慘重的火車意外事故。

調查人員認為，事故肇因於列車駕駛賈爾松（Francisco Jose Garzon Amo）沒集中注意力；賈爾松在出事不久前才剛掛斷與隨車售票員間的電話。