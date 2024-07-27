快訊

《歌手2024》歌王出爐！那英淚崩 連吐4次「真沒想到」

民代助理費案例多…有人重判、有人緩刑 究竟為哪樁？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物質的宏大計畫「起死回生」。圖為2021年8月，攜帶創新號無人直升機的堅毅號火星探測車。美聯社
在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物質的宏大計畫「起死回生」。圖為2021年8月，攜帶創新號無人直升機的堅毅號火星探測車。美聯社

火星一條乾枯河谷中，美國航太總署（NASA）毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物質的宏大計畫「起死回生」。

《科學人》（Scientific American）報導，這個具有「顛覆宇宙」潛力的證據，外觀就像一塊普通岩石，但在火星上卻是前所未見。它被稱為「契亞瓦瀑布」（Cheyava Falls），得名自美國大峽谷國家公園內最高的瀑布之一，外觀看來像是一塊咖啡桌大小、箭頭形狀突出地面的泥岩。

它最引人注目的是紅白相間條紋，紅色條紋布滿暗邊的淺色斑點，像是豹紋。毅力號團隊表示，這種紅色可能來自赤鐵礦。探測車的研究顯示，白色部分是水沉積的硫酸鈣，奇特豹紋的深色外緣則含有磷酸鐵分子，可能是地下微生物的潛在食物。毅力號儀器還顯示，這塊岩石含有機物，即碳基分子；這是我們所知生命的基本組成單位。

整體來看，毅力號數據顯示，不只很久以前有水滲透過「契亞瓦瀑布」，該泥岩還曾具備與微生物生命相關的典型條件。在地球上含有赤鐵礦的沉積岩中，化學反應可產生類似的淡色環狀斑點，而這些反應釋放的能量可維持岩石內的單細胞生命。

這些證據促使毅力號團隊下令探測車鑽取採集一些岩石樣本，以便有朝一日執行任務將其送回地球。這項NASA與歐洲太空總署合作的計畫稱為「火星樣本回收」（Mars Sample Return, MSR），由NASA噴氣推進實驗室（JPL）管理；JPL也負責打造運作毅力號。

然而，進度嚴重落後加上預算超支數十億美元，讓該計畫顯得前途未卜。 MSR目前正重新規畫，以找到更快、更便宜的方式將毅力號蒐集的貴重樣本運回地球。

NASA強調，這不代表「我們在火星上找到生命」；毅力號團隊副專案科學家摩根（Kathryn Stack Morgan）說：「我們的意思是，我們在火星上發現潛在的生物特徵（biosignature）。」

加州理工學院地球化學教授、毅力號團隊專案科學家法利（Kenneth Farley）表示，契亞瓦瀑布的發現「至少對我而言，是我們迄今為止收集到最有說服力的岩石」。他說，如果能將這塊岩石帶回地球研究，「有可能真正解答火星上是否曾經存在生命的問題」。

這塊泥岩最引人注目的是紅白相間條紋，紅色條紋（圖中）布滿暗邊的淺色斑點，像是豹紋。毅力號團隊表示，這種紅色可能來自赤鐵礦。探測車的研究顯示，白色部分是水沉積的硫酸鈣，奇特豹紋的深色外緣則含有磷酸鐵分子，可能是地下微生物的潛在食物。法新社
這塊泥岩最引人注目的是紅白相間條紋，紅色條紋（圖中）布滿暗邊的淺色斑點，像是豹紋。毅力號團隊表示，這種紅色可能來自赤鐵礦。探測車的研究顯示，白色部分是水沉積的硫酸鈣，奇特豹紋的深色外緣則含有磷酸鐵分子，可能是地下微生物的潛在食物。法新社

NASA 火星

延伸閱讀

年度大潮要來了！氣象署：西南部沿海周六起5天防海水倒灌

氣候變遷促冰帽融化 拖慢地球自轉白天更長

唐綺陽星座運勢週報：射手遇人生轉折點 牡羊事業運旺一飛衝天

殺破狼週運勢／摩羯有生活小確幸 射手標的物不斷上揚

相關新聞

「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究

在火星一條乾枯河谷中，美國航太總署（NASA）毅力號探測車或許終於找到古老外星生命存在的證據，並可能讓NASA運回火星物...

日本山形縣秋田縣破紀錄大雨 釀2死3失聯

日本山形縣跟秋田縣前兩天遭破紀錄大雨侵襲，已知造成兩人不幸死亡、3人下落不明。兩縣至少有800多棟民宅遭受程度不一的淹水...

求救無人理！韓5歲童遭跆拳道館長強迫倒立20分鐘 昏迷11天喪命

南韓一名5歲男童日前在道館學跆拳道時，遭館長以「頭下腳上」的姿勢，倒立包裹在墊子裡超過20分鐘，導致男童昏迷11天後於2...

不爽海鷗搶走女兒炸薯條 美父親徒手「扯斷鳥頭」還拒捕

保護子女雖是父母責任，但都不應濫殺動物。美國1名爸爸目擊有海鷗試圖搶走其女兒的炸薯條，大怒猛力捉住海鷗，當眾徒手撕下鳥頭，行為驚動在場人士報警。警員到場打算以涉嫌虐待動物罪名拘捕對方，但人父隨即拒捕，甚至和警員爆發衝突...

奪命意外！英女菲律賓宿霧玩極限水上運動 高空重摔斷頸昏迷8天不治

英國夫婦到泰國旅遊時發生奪命意外，妻子在參加「跳氣球」水上活動時，發生嚴重事故，當時有工作人員從高處跳下氣球，將在球另一端的參加者彈向空中，可是，妻子被拋高數秒後，突失控飛向空中再頭朝下撞回氣球，導致頸椎受重擊被摔斷...

全球暖化下最大贏家是「牠們」 不僅生存無虞更可能繁榮興盛

專家估算，若未能削減溫室氣體排放，在2050年前全球約有三分之一的物種瀕臨滅絕，但對於老鼠、蟑螂等人人退避三舍的動物來說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。