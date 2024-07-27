隅田川花火大會晚間登場 日警嚴防踩踏意外

日本東京夏天具代表性活動的「隅田川花火大會」將於今晚登場，警視廳除對會場附近道路進行交管外，還將部署大量警力嚴陣以待，防止人潮爆量可能發生的踩踏意外。

日本放送協會（NHK）報導，今晚將舉行的隅田川花火大會（煙火大會），預料包括會場周邊車站等地都會湧入大量人潮。

警視廳為防止有民眾在人來人往的人行道等處駐足觀看煙火，進而出現引發危險的跌倒意外等，將在會場周邊部署大量警力，呼籲民眾採取邊走邊看勿停留的方式觀賞煙火，並引導民眾不要群聚。

另外，預想今晚會場也會有許多訪日外國客到場觀賞煙火，警視廳將部署站在車頂上通稱「DJ警察」的警力，以外語進行引導與呼籲。

沿隅田川南北向長約4公里的區域，將從今天晚間6時到9時30分進行交通管制，至於目前預想會特別擁擠的東京地下鐵淺草站周邊，管制措施將持續到晚間10時左右。

日本氣象協會表示，關東地方今天上午雖然天氣晴朗，但下午大氣狀態轉趨不穩，天氣可能驟變。另外，今天入夜後氣溫可能維持在攝氏30度上下，加上濕度也高，前往觀賞煙火的民眾須做好防中暑對策。

日刊體育報導，由於天候不穩，雖然主辦單位宣布隅田川花火大會今晚7時如期舉行，但仍有不少網友在社群平台留言祈禱「希望不要下雨」等。

東京都足立區花火大會「足立的花火」原訂7月20日舉行，受到天候可能轉為惡劣的影響，主辦單位在舉辦前一刻決定取消。