求救無人理！韓5歲童遭跆拳道館長強迫倒立20分鐘 昏迷11天喪命

南韓一名5歲男童日前在道館學跆拳道時，遭館長以「頭下腳上」的姿勢，倒立包裹在墊子裡超過20分鐘，導致男童昏迷11天後於23日宣告不治。涉案館長已遭警方逮捕，事後辯稱只想對男童「惡作劇」。

中央日報等韓媒報導，事件發生於12日晚間7時20分左右，年僅5歲的男童在楊州市德溪洞的跆拳道館中練習跆拳道，結果遭到年約30歲的館長用墊子包裹後，強迫倒立20分鐘以上，導致失去呼吸心跳。

館長發現男童昏迷、四肢無力失去生命跡象後，立刻將他送到道館樓下的醫院。但男童的狀況在CPR後仍未起色，隨即報警並將男童轉送首爾大型醫院搶救，但在搶救11天後，男童仍於23日宣告不治。

南韓京畿北部警察廳女性青少年搜查隊14日依虐童等嫌疑，逮捕該名跆拳道道館男性館長，但他在偵訊時否認嫌疑，聲稱當時只是在「惡作劇」。

有目擊者透露，男童在倒立過程中曾多次呼喊「救命」，但館長卻未予理會，直到男童失去呼吸心跳、昏迷不醒，才將男童送到道館樓下的醫院急救。警方已對此展開調查，並釐清是否還有其他學員遭到虐待。