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不爽海鷗搶走女兒炸薯條 美父親徒手「扯斷鳥頭」還拒捕

香港01／ 撰文：田中貴
齊格勒不滿海鷗試圖搶走女兒的炸薯條，當眾徒手撕下鳥頭，事後拒捕，最終被控三級虐待動物罪名。圖擷自香港01，網上圖片
齊格勒不滿海鷗試圖搶走女兒的炸薯條，當眾徒手撕下鳥頭，事後拒捕，最終被控三級虐待動物罪名。圖擷自香港01，網上圖片

保護子女雖是父母責任，但都不應濫殺動物。美國1名爸爸目擊有海鷗試圖搶走其女兒的炸薯條，大怒猛力捉住海鷗，當眾徒手撕下鳥頭，行為驚動在場人士報警。警員到場打算以涉嫌虐待動物罪名拘捕對方，但人父隨即拒捕，甚至和警員爆發衝突，另涉行為不檢和拒捕罪名。動保人士隨即將他「起底」譴責，人父被控三級虐待動物罪名，案件排期審訊。

29歲涉案人父齊格勒（Franklin Zeigler） 本身和家人住在新澤西州開普梅（Cape May又譯五月岬），不時在facebook上傳照片交代最近情況。

事發今年7月6日，齊格勒和女兒前往懷爾德伍德（Wildwood）碼頭1個水上樂園，期間為女兒點了炸薯條，但有1隻海鷗嘗試搶食。齊格勒盛怒之下襲擊海鷗，甚至硬生生將鳥頭扯了下來，然後手持鳥屍，要求樂園職員提供垃圾袋處理海鷗屍體。

齊格勒殺鳥行為驚動在場人士，警員接報到場，經調查後打算以涉嫌虐待動物罪名拘捕齊格勒。齊格勒大怒反抗，和警員爆發衝突，最終另涉行為不檢和拒捕罪名被捕。

北懷爾德伍德警察局事後在facebook交代案情，根據調查，齊格勒被控三級虐待動物罪名，暫時獲准保釋，案件排期審訊，呼籲有任何資料提供的人士可以聯絡警方。據了解，案件原定本年8月9日提堂，但因其他理由而取消。

動保人士悼念斷首海鷗，同時「起底」譴責齊格勒殘忍行為，相信受到事件影響，齊格勒已經刪除其facebook帳戶。

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文章授權轉載自《香港01》

海鷗 爸爸 美國 虐待動物

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