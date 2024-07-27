奪命意外！英女菲律賓宿霧玩極限水上運動 高空重摔斷頸昏迷8天不治

英國夫婦到泰國旅遊時發生奪命意外，妻子在參加「跳氣球」水上活動時，發生嚴重事故，當時有工作人員從高處跳下氣球，將在球另一端的參加者彈向空中，可是，妻子被拋高數秒後，突失控飛向空中再頭朝下撞回氣球，導致頸椎受重擊被摔斷，送醫8天後終告不治。

綜合外媒報導，事件發生於7月11日，事主為40多歲英國女子，她與丈夫到菲律賓旅遊。當日他們在宿霧奧蘭戈島（Olango Island）的巨型充氣碼頭上參加「跳氣球」水上活動。

事主在宿霧奧蘭戈島（Olango Island）的巨型充氣碼頭上參加「跳氣球」水上活動。圖擷自香港01，網路圖片

主辦方會安排1名工作人員從高處跳到氣球的一端，將在另1端的參加者彈向高空中，讓他們體驗另類的「高空彈跳」。可是，事發時事主被拋飛數秒後，突然失控飛向空中頭朝下地撞在氣球，導致她頸椎受重擊被摔斷。目睹意外發生的救生員迅速將事主拖回岸邊，並將已昏迷的她送醫搶救。

工作人員從高處跳到氣球的一端，將在另1端的參加者彈向高空中，讓他們體驗另類的「高空彈跳」。（影片截圖） 工作人員從高處跳到氣球的一端，將在另1端的參加者彈向高空中，讓他們體驗另類的「高空彈跳」。（影片截圖） 事主被拋飛數秒後，突然失控飛向空中頭朝下地撞在氣球，導致她頸椎受重擊被摔斷。（影片截圖）

事主經多日治療，在7月19日終告不治。據當地警方透露，事主死於「極限水上運動造成的脊椎損傷」。而在發生死亡事故後，地方政府下令關閉相關景點，並將舉行會議討論包括安全措施等應對方針。涉事極限運動的經理表示，所有遊客在參加活動前會接受安全指導，並承諾主辦方將協助這名女子的家屬支付醫療費和喪葬費用。

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文章授權轉載自《香港01》