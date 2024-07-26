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全球暖化下最大贏家是它們 不僅生存無虞更可能繁榮興盛

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
全球暖化不僅導致天災頻傳，但對老鼠、蟑螂等生物來說，卻不會造成太大影響。美聯社
全球暖化不僅導致天災頻傳，但對老鼠、蟑螂等生物來說，卻不會造成太大影響。美聯社

專家估算，若未能削減溫室氣體排放，在2050年前全球約有三分之一的物種瀕臨滅絕，但對於老鼠蟑螂等人人退避三舍的動物來說，牠們在暖化環境下不僅生存無虞，還有更繁盛發展的可能。

Business Insider報導，蟑螂已存活了3億多年，甚至撐過讓地球80%物種都絕跡的白堊紀-古近紀滅絕事件。偏好高溫、潮濕環境的蟑螂也能應對氣候的極端變化，只要氣溫不超過攝氏49度，都能存活。

蟑螂不進食能活一個月、也可不進水長達一周，且並不挑食，所以就算氣候變化減少食物來源也無礙。科學家認為，這些特質，加上蟑螂漫長的生存史，證明蟑螂得以面對暖化挑戰，甚至在地球上存續的期間比人類還長。

老鼠也並不挑食，而且在任何地方都能生存，牠們的強項在於適應能力。老鼠能大量繁殖，一年四季都是繁殖期，一隻雌鼠一年可誕下108隻幼鼠。

由於繁殖飛快，老鼠演化的速度也快過其他哺乳類動物，可更迅速、有效地適應環境與氣候的變化。另外，數量也帶來優勢，有許多後代意味著龐大的族群，當浩劫來臨，至少有部分個體能逃過一劫。

研究顯示，全球升溫使老鼠更容易繁殖，在冬季被凍死的機率也下降，讓更多老鼠可終年生產。

世人已見到全球老鼠數量激增，M&M害蟲防治公司去年估算，紐約市的老鼠數量在過去十年間勁增100萬隻，由於老鼠是漢他病毒、鉤端螺旋體病、沙門氏菌的帶原體，在暖化推升老鼠數量的情況下，對人類造成的健康危害也愈大。

惱人的蚊子也喜好溫暖、潮濕的環境，在這種環境下繁殖的速度也更快。蚊子帶來的疾病，例如瘧疾、登革熱、茲卡病毒，在非洲與東南亞熱帶地區較常見。

然而，隨著溫度上升，蚊子也移居到更北的地帶，例如在2023年，佛州與德州就出現20年來第一起在當地傳播的瘧疾案例。歐洲在熱浪與洪患的襲擊下，於2022年也爆發登革熱。因此，世人可以預期，若氣候持續暖化，蚊子仍將常伴左右。

暖化 老鼠 蟑螂

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