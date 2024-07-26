快訊

北迴線受損降低松山=花蓮搭乘率 台鐵明後天停駛10列次

凱米颱風釀災...最新傷亡數據曝 全台8死1失蹤866傷

第三屆500Young／10領域新銳「不拘一格」 領路人體現世代傳承最好典範

讓環境休養生息 泰國瑪雅灣8月起關閉2個月

中央社／ 曼谷26日專電

泰國知名景點瑪雅灣因遊客過多衝擊生態，泰國政府從2018年中到2022年關閉瑪雅灣，直到2022年10月才重新開放。而為了讓環境永續發展也為了遊客安全，瑪雅灣將從8月起關閉2個月。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，披披島國家公園園長育他朋（Yutthaphong Dumsrisuk）今天表示，從8月1日起到9月底，將關閉瑪雅灣（Maya Bay）和其他2個海灣，讓環境休息，復育自然生態，同時因為8月和9月是雨季，風浪大造成靠岸困難，因此關閉瑪雅灣也是為了遊客安全。

瑪雅灣位於泰國南部甲米府（Krabi）外海的小披披島（Ko Phi Phi Ley），占地不大，僅約250公尺長，但因為好萊塢電影海灘（The Beach）在此取景而聲名大噪，尖峰季節每天有5000人次造訪探訪美景。

大量遊客帶來大量的垃圾，對瑪雅灣生態造成嚴重負擔。2018年6月1日，泰國政府宣布關閉瑪雅灣，讓海灣休養生息，但瑪雅灣受損太嚴重，短期內無法恢復，一直到2022年10月瑪雅灣才重新開放，且有造訪人數和時間的限制。

重新開放後的瑪雅灣依舊是遊客熱門地點，去年10月到今年7月22日，共有168萬34330觀光人次造訪瑪雅灣，為泰國政府帶來了5億4900萬泰銖的入園收入。去年8月和9月瑪雅灣同樣關閉2個月讓自然生態休養生息。

景點 泰國 自然生態

延伸閱讀

愛莉莎莎斜槓跨國當房仲？拿到泰國工作簽 秀新動態「實習代租代管」

終結連五紅！國銀新南向放款6月驚見衰退 3大原因曝

國銀新南向放款終結連五紅 6月驟減18億元

欣新網、騰雲 衝海外營收

相關新聞

拋震撼彈！澳洲報社記者薪資談判破裂 奧運開幕前展開罷工

由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工，並選擇在巴黎奧運開幕式之前拋下這顆震...

「人類正苦嘗極端高溫大流行」 聯合國秘書長籲戒斷化石燃料成癮

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人類正苦嘗「極端高溫大流行」，呼籲採取行動減緩因氣候變...

日人平均壽命時隔3年成長原因曝光 女性連39年世界最長壽

日本厚生勞動省統計顯示，日本人的平均壽命時隔3年出現成長，其中日本女性連續39年位居世界第一長壽。平均壽命成長的原因，推...

全球首例！巴西2女感染奧羅普切病毒身亡 症狀與登革熱相似

巴西衛生部今天表示，當地有2名女性感染奧羅普切（Oropouche）病毒身亡，為全球首例。這種病毒通過蒼蠅和蚊子傳播，感...

日本奈良鹿遭遊客追打嚇壞奔逃 警方加強巡邏籲與鹿保持距離

日本奈良公園的鹿被列為「國家天然紀念物」，社群網站日前卻傳出疑似外國觀光客出腳踢鹿的影片，遭網友撻伐。為避免類似事件發生...

超級富豪人數 美、歐洲前二名 日本、印度大增

最新報告顯示，去年全球超級富豪的人數和財富同步增加，但亞洲超級富豪人數增速比美國和歐洲慢，是2019年來首度把全球第二大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。