讓環境休養生息 泰國瑪雅灣8月起關閉2個月

泰國知名景點瑪雅灣因遊客過多衝擊生態，泰國政府從2018年中到2022年關閉瑪雅灣，直到2022年10月才重新開放。而為了讓環境永續發展也為了遊客安全，瑪雅灣將從8月起關閉2個月。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，披披島國家公園園長育他朋（Yutthaphong Dumsrisuk）今天表示，從8月1日起到9月底，將關閉瑪雅灣（Maya Bay）和其他2個海灣，讓環境休息，復育自然生態，同時因為8月和9月是雨季，風浪大造成靠岸困難，因此關閉瑪雅灣也是為了遊客安全。

瑪雅灣位於泰國南部甲米府（Krabi）外海的小披披島（Ko Phi Phi Ley），占地不大，僅約250公尺長，但因為好萊塢電影海灘（The Beach）在此取景而聲名大噪，尖峰季節每天有5000人次造訪探訪美景。

大量遊客帶來大量的垃圾，對瑪雅灣生態造成嚴重負擔。2018年6月1日，泰國政府宣布關閉瑪雅灣，讓海灣休養生息，但瑪雅灣受損太嚴重，短期內無法恢復，一直到2022年10月瑪雅灣才重新開放，且有造訪人數和時間的限制。

重新開放後的瑪雅灣依舊是遊客熱門地點，去年10月到今年7月22日，共有168萬34330觀光人次造訪瑪雅灣，為泰國政府帶來了5億4900萬泰銖的入園收入。去年8月和9月瑪雅灣同樣關閉2個月讓自然生態休養生息。