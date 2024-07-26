快訊

台股一片綠油油…外資史上第3大賣超 這檔ETF意外成買超冠軍

拋震撼彈！澳洲報社記者薪資談判破裂 奧運開幕前展開罷工

中央社／ 墨爾本26日綜合外電報導
澳洲「世紀報」（The Age）的記者在墨爾本辦公室外抗議。 法新社
澳洲「世紀報」（The Age）的記者在墨爾本辦公室外抗議。 法新社

由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工，並選擇在巴黎奧運開幕式之前拋下這顆震撼彈。

法新社報導，這次罷工波及「雪梨晨驅報」（TheSydney Morning Herald）、「世紀報」（The Age）和「澳洲金融評論報」（The Australian FinancialReview），成為已陷入困境的澳洲新聞產業多年來最重大的抗議行動之一。

據估計，已有數百名在九號台娛樂控股公司（NineEntertainment Co.）旗下工作的記者離開了雪梨、墨爾本、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）等主要城市的新聞編輯室。

儘管母公司九號台已支付了2億美元（約新台幣65億元）取得奧運轉播權，但部分被派往巴黎報導奧運會的體育記者也將參加罷工。

記者們在墨爾本「世紀報」編輯部外進行抗議。他們揮舞著標語，身穿印有「不要摧毀新聞業」字樣的白色T恤。

工會代表芮伊（Michelle Rae）表示：「澳洲公眾仰賴記者獲得資訊、監督權力並揭露貪腐和不當行為，但記者如果沒有安全和穩定的工作，他們無法畢其功。」

雖然罷工爭議與薪資談判有關，但近期報社管理層提出將裁員多達90個職位後，已經使得勞資之間的緊張關係升高。

芮伊表示：「公司要求員工在微幅加薪或是更多裁員之間做出選擇，讓人完全無法接受。」她指出，員工希望薪資漲幅率能與通貨膨脹率保持一致。

2024巴黎奧運 勞資 墨爾本 澳洲 罷工 薪資

延伸閱讀

奧運體操／女王拜爾斯強勢回歸 可望率美國隊重返霸主地位

奧運女足／加拿大派無人機情蒐紐西蘭 總教練賽前遭停職

奧運籃球／世界強權威脅連霸之路 霍華德、卡森斯仍看好美國隊奪冠

23位奧運新鮮人報到！鬥志不輸老將 中華隊新血全力出擊

相關新聞

拋震撼彈！澳洲報社記者薪資談判破裂 奧運開幕前展開罷工

由於激烈的薪酬糾紛和裁員問題，澳洲多家主要報社的記者們今天罕見地展開為期5天的罷工，並選擇在巴黎奧運開幕式之前拋下這顆震...

「人類正苦嘗極端高溫大流行」 聯合國秘書長籲戒斷化石燃料成癮

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人類正苦嘗「極端高溫大流行」，呼籲採取行動減緩因氣候變...

日人平均壽命時隔3年成長原因曝光 女性連39年世界最長壽

日本厚生勞動省統計顯示，日本人的平均壽命時隔3年出現成長，其中日本女性連續39年位居世界第一長壽。平均壽命成長的原因，推...

全球首例！巴西2女感染奧羅普切病毒身亡 症狀與登革熱相似

巴西衛生部今天表示，當地有2名女性感染奧羅普切（Oropouche）病毒身亡，為全球首例。這種病毒通過蒼蠅和蚊子傳播，感...

日本奈良鹿遭遊客追打嚇壞奔逃 警方加強巡邏籲與鹿保持距離

日本奈良公園的鹿被列為「國家天然紀念物」，社群網站日前卻傳出疑似外國觀光客出腳踢鹿的影片，遭網友撻伐。為避免類似事件發生...

超級富豪人數 美、歐洲前二名 日本、印度大增

最新報告顯示，去年全球超級富豪的人數和財富同步增加，但亞洲超級富豪人數增速比美國和歐洲慢，是2019年來首度把全球第二大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。