日人平均壽命時隔3年成長原因曝光 女性連39年世界最長壽

日本厚生勞動省統計顯示，日本人的平均壽命時隔3年出現成長，其中日本女性連續39年位居世界第一長壽。平均壽命成長的原因，推估是去年死於COVID-19的人數大幅減少。

根據統計，去年日本人的平均壽命，男性為81.09歲，女性為87.14歲。女性平均壽命比前一年成長0.05歲，男性則成長0.04歲，均是時隔3年來首次出現成長。

厚生勞動省推估，平均壽命延長的原因是「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和癌症的死亡人數減少，產生了很大影響」。去年因COVID-19死亡的人數為3萬8080人，前年則為4萬7638人，減少約1萬人。

雖然世界各國統計的方式存在差異，但日本女性平均壽命長度已經連續39年位居世界第一，日本男性平均壽命則是從第4名下降至第5名，落後於瑞士、瑞典、挪威和澳洲。