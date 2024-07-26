「人類正苦嘗極端高溫大流行」 聯合國秘書長籲戒斷化石燃料成癮

中央社／ 紐約聯合國總部25日綜合外電報導
根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」的數據顯示，7月21、22和23日是全球有史以來記錄到最熱的3天。 法新社
根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」的數據顯示，7月21、22和23日是全球有史以來記錄到最熱的3天。 法新社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人類正苦嘗「極端高溫大流行」，呼籲採取行動減緩因氣候變遷加劇的熱浪衝擊。

法新社報導，古特瑞斯說：「數十億人正面臨極端高溫大流行—在日益致命的熱浪中受苦；全球氣溫超過攝氏50度的地方隨處可見，這溫度已達開水沸點的一半。」

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service,C3S）的數據顯示，7月21、22和23日是全球有史以來記錄到最熱的3天，其中22日創下攝氏17.16度（華氏62.9度）的全球地表均溫最高紀錄。

古特瑞斯再次呼籲世人戒斷化石燃料「成癮」，說「今天，我們關心的是極端高溫帶來的影響，但別忘了，氣候危機還有許多毀滅性症狀，例如越來越猛烈的颶風、洪水、乾旱、野火及海平面上升等，族繁不及備載」。

他強調，要應對這些症狀，「我們需要對抗一種病：一種瘋狂燃燒我們唯一家園的病、一種對化石燃料成癮的病、一種對氣候變遷不作為的病」並特別呼籲20國集團（G20）拿出行動。

儘管2023年目前是有史以來最熱一年，2024年仍可能再創新猷，氣溫超過攝氏40度（華氏104度）的情況只會越來越普遍。

化石 暖化 極端氣候 熱浪 聯合國 高溫

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